Phim xoay quanh Lizzy Lee (Yoo Ji Young thủ vai), cô gái Mỹ gốc Hàn từ nhỏ đã luôn sống theo những kỳ vọng mà gia đình đặt ra. Cuộc sống của Lizzy bất ngờ rẽ sang hướng mới khi cô giành được cơ hội tham gia một chương trình truyền hình thực tế quy mô toàn cầu, nhằm tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc nữ K-pop thế hệ mới. Để theo đuổi ước mơ ca hát vẫn luôn phải giấu kín, Lizzy quyết định một mình đến Seoul (Hàn Quốc) và cạnh tranh cùng những tài năng xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, giữa hàng loạt thí sinh triển vọng, chỉ có 4 vị trí debut được trao cho những người nổi bật nhất. Điều này buộc Lizzy phải không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân, đối mặt với áp lực ngày càng lớn cũng như tìm kiếm sự tự tin để khẳng định cá tính riêng.

May mắn thay, trên hành trình đầy thử thách ấy, cô gặp được một người đồng hành bất ngờ (Eric Nam thủ vai), giúp Lizzy dũng cảm và từng bước tiến gần hơn đến sân khấu quốc tế.

Bộ phim được nhào nặn bởi đạo diễn Benson Lee, nhà làm phim Mỹ gốc Hàn từng ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm khai thác văn hóa và bản sắc Hàn Quốc. Ông được biết đến qua bộ phim tài liệu Planet B-boy (2007) về văn hóa breakdance, từng trở thành một trong những phim tài liệu chiếu rạp có doanh thu cao tại Bắc Mỹ năm 2008.

Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành phim điện ảnh 3D Hollywood Battle of the year (2013), với sự tham gia của Chris Brown và Josh Holloway. Bên cạnh đó, bộ phim Seoul searching (2015) của Benson Lee từng được lựa chọn tham dự Liên hoan phim Sundance, tiếp tục khẳng định thế mạnh của đạo diễn trong việc kể những câu chuyện về thế hệ trẻ, văn hóa và hành trình tìm kiếm bản sắc.

Đảm nhận vai nữ chính Lizzy Lee là Yoo Ji Young, gương mặt trẻ từng tham gia lồng tiếng cho Zoey trong bộ phim hoạt hình đình đám K-pop demon hunters. Đồng hành cùng cô là Eric Nam, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc, đồng thời góp mặt trong vai trò nhân vật quan trọng giúp Lizzy tìm thấy sự tự tin trên hành trình debut.

Đặc biệt, phim còn quy tụ nam diễn viên Yim Si Wan, Kang Sora, Lee Hyung Chul, Yoo Ji Tae, cùng "ngôi sao" Hollywood Tony Revolori, hứa hẹn mang đến những màn kết hợp thú vị giữa các gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc và quốc tế.

Đặc biệt, sức hút của bộ phim còn được cộng hưởng bởi phần nhạc phim quy tụ hàng loạt nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu. Danh sách góp mặt có ILLIT, CORTIS, ENHYPEN, IVE, aespa, BTS, TWICE và LE SSERAFIM, cùng nhiều tên tuổi đáng chú ý khác.