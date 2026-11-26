Gần đây nhất, tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua điện ảnh Bollywood (Ấn Độ). Với chuỗi hoạt động khảo sát bối cảnh và kết nối doanh nghiệp bài bản, đây được xem là bước đi chiến lược nhằm khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng, đồng thời tạo đà cho Năm Du lịch Quốc gia 2027.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch thông qua điện ảnh Bollywood.

Ngay sau khi UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 5806/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, Ấn Độ. Từ ngày 22 đến 26/11/2026 đoàn đại biểu, đối tác Ấn Độ cùng đại diện các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã trực tiếp đi thực tế, khảo sát các điểm tại Quảng Trị để quay bộ phim SiLaa.

Ông Bastian N. Chacko - Phó Trưởng phái đoàn, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho rằng: Điện ảnh không chỉ là hình thức giải trí mà còn là cánh cửa mở ra thế giới và là nguồn cảm hứng hàng đầu cho những chuyến đi…

Ông Bastian N. Chacko - Phó Trưởng phái đoàn, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết “Trong những năm qua Đại sứ quán Ấn Độ đã duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực và nồng ấm với tỉnh Quảng Trị, từ việc tổ chức Ngày quốc tế Yoga tại các địa danh tiêu biểu của địa phương đến hỗ trợ phát triển cộng đồng thông qua các dự án tác động nhanh, đồng thời thúc đẩy giao lưu thương mại và văn hoá… Chúng tôi nhìn nhận Quảng Trị không chỉ là một điểm dừng chân có cảnh quan đẹp, mà còn là một điểm sáng trong hành lang du lịch miền Trung, có khả năng khơi dậy niềm say mê khám phá của du khách Ấn Độ. Và không có cầu nối mạnh mẽ nào để khơi dậy sức tưởng tượng ấy bằng điện ảnh Ấn Độ, đặc biệt là Bollywood. Điện ảnh không chỉ là hình thức giải trí mà còn là cánh cửa mở ra thế giới và là nguồn cảm hứng hàng đầu cho những chuyến đi…”.

Nhiều phong cảnh ở Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ được điện ảnh Bollywood (Ấn Độ) lựa chọn để quay cho bộ phim SiLaa.

Được biết bộ phim Silaa, tác phẩm điện ảnh Bollywood được quay nhiều cảnh ở Quảng Trị, dự kiến công chiếu ngày 5/2/2027. Đồng chí Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Quảng Trị xác định Ấn Độ là một trong những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng, cần được quan tâm khai thác có trọng tâm, chiến lược và lâu dài. Tỉnh kỳ vọng thông qua sức lan tỏa của điện ảnh Bollywood, hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Trị không chỉ được giới thiệu rộng rãi đến công chúng Ấn Độ mà còn trở thành điểm đến được đông đảo du khách nước này lựa chọn.

Được biết, xúc tiến du lịch thông qua điện ảnh được tỉnh Quảng Trị tiến hành trong nhiều chương trình quảng bá, hợp tác và thành công trong những năm qua. Nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới và diễn viên đã đặt chân đến Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng làm nhiều bộ phim được công chúng trong và ngoài nước yêu thích.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là Quảng Trị thực hiện chương trình quảng bá du lịch qua điện ảnh tại Hollywood.

Trước đó, ngành du lịch Quảng Bình (cũ) phối hợp với Indochina Production và Công ty Oxalis tổ chức chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình qua điện ảnh tại Hollywood. Tại Hollywood, nhiều diễn viên nổi tiếng, nhà sản xuất, đạo diễn, kịch bản, đạo diễn bối cảnh của các hãng phim hàng đầu thế giới như Walt Disney, Warner Bros, Legendary, Century Fox, Sony, Paramount Pictures, NetFlix, Biscuit Filmworks… đã tham dự.

Thông qua chương trình, tỉnh Quảng Trị được biết là điểm đến hấp dẫn với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, những di sản văn hóa, lịch sử phong phú. Đây chính là nguồn tài nguyên vô giá không chỉ cho ngành du lịch và còn cho điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Đạo diễn phim Kong: Skull Island bất ngờ trước vẻ đẹp của hang Sơn Đoòng (ảnh Oxalis).

Đạo diễn phim Kong: Skull Island (bộ phim có sự tham gia của các diễn viên đình đám như Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson và John Goodman) ông Jordan Vogt Robert nói rằng, ông luôn ấn tượng với vẻ đẹp của Phong Nha. Qua bộ phim Kong:Skull Island, những hình ảnh, thông tin về Việt Nam, Quảng Bình đã được chia sẻ rộng rãi trên toàn thế giới, lượng khách Mỹ đến Việt Nam đã tăng trưởng nhanh sau thành công của bộ phim và nhận định Quảng Bình có điều kiện và tiềm năng để trở thành phim trường mới của Hollywood.

Cảnh trong phim Kong: Skull Island của đạo diễn Jordan Vogt Robert được quay nhiều cảnh ở Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Bên cạnh phim Kong: Skull Island, tại Phong Nha-Kẻ Bàng nhiều đạo diễn đã tìm đến để dựng phim như Pan-một bộ phim hành động phiêu lưu giả tưởng do Joe Wright đạo diễn. Bộ phim có sự tham gia của hàng loạt diễn viên nổi tiếng, trong đó có tài tử người Úc Hugh Jackman trong vai tên hải tặc Râu Đen (Blackbeard).

Bộ phim kể về hành trình của cậu bé Peter từ trại trẻ mồ côi ở London đến vùng đất Neverland kỳ diệu. Tại đây cậu phát hiện ra số phận của mình là trở thành người hùng giải cứu thế giới này khỏi tên cướp biển ác độc Blackbeard.

Cảnh trong phim Pan của đạo diễn Joe Wright được quay ở Hang Én trong Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Pan có nhiều cảnh quay thiên nhiên hoành tráng tại Hang Én, một hang động kỳ vĩ nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Hang Én xuất hiện trong một số cảnh quan trọng của bộ phim, khi nhân vật Peter khám phá vùng đất thần tiên lần đầu tiên. Cảnh quay này, với hình ảnh cửa hang rộng lớn, tạo nên một không gian mở kỳ ảo. Điều này gợi lên cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên bao la.

Hang Sơn Đoòng đang là tuyệt tác hấp dẫn các nhà làm phim và khách du lịch quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng: Việt Nam từ lâu đã được biết đến như một điểm đến hấp dẫn với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, những di sản văn hóa, lịch sử phong phú, cùng với nét đẹp trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Đây chính là nguồn tài nguyên vô giá không chỉ cho ngành du lịch và còn cho điện ảnh Việt Nam và quốc tế. Cần thúc đẩy quảng bá du lịch thông qua điện ảnh, khai thác hiệu quả du lịch từ điện ảnh, tạo đột phá trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch.