Tối 25/11, lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 (Blue Dragon Film Awards 2026) chính thức diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Trên thảm đỏ sự kiện, Lee Min Ho thu hút ống kính truyền thông khi xuất hiện với diện mạo thon gọn, lịch lãm. Nam tài tử góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện trong bộ phim The Assassin(s). Tuy nhiên, kết quả chung cuộc lại gọi tên nam diễn viên Koo Kyo Hwan với tác phẩm Colony, khiến Lee Min Ho lỡ hẹn với chiếc cúp danh

Lee Min Ho bảnh bao trên thảm đỏ lễ trao giải Rồng Xanh 2026.

Trong The Assassin(s), Lee Min Ho rũ bỏ hình tượng công tử hào hoa quen thuộc để hóa thân thành Young Il – một phóng viên trẻ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy điều tra vụ ám sát hụt cố Tổng thống Park Chung Hee năm 1974. Sánh vai cùng hai ảnh đế thực lực là Yoo Hae Jin và Park Hae Il, nam diễn viên cho thấy nỗ lực chuyển mình qua lối diễn gai góc, khai thác chiều sâu tâm lý giữa bối cảnh chính trị căng thẳng. Ra rạp từ tháng 9/2026, bộ phim thu hút hơn 3,49 triệu lượt khán giả, nhưng lại vướng nhiều tranh luận trái chiều xoay quanh yếu tố lịch sử. Những ồn ào này phần nào khiến The Assassin(s) trắng tay trên toàn bộ các hạng mục đề cử tại mùa giải năm nay.

Tạo hình phóng viên trẻ Young Il của nam tài tử trong phân cảnh làm việc tại tòa soạn báo ở phim The Assassin(s). (Ảnh: NSX)

Ở phía đối diện, chiến thắng của Koo Kyo Hwan khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi anh vượt qua loạt đối thủ nặng ký như Lee Min Ho, Jo In Sung và Oh Jung Se. Vai diễn giúp Koo Kyo Hwan bước lên bục nhận giải thuộc về bom tấn xác sống Colony (Bầy Xác Sống) của đạo diễn Yeon Sang Ho, quy tụ dàn sao gồm Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook. Trong phim, anh thủ vai nhà khoa học phản diện Seo Young Chul – kẻ phát tán chủng virus biến con người thành xác sống biết tư duy theo bầy đàn. Lối diễn xuất biến hóa, không lên gân nhưng toát lên vẻ điên loạn, lạnh lùng của Koo Kyo Hwan đã thuyết phục hội đồng giám khảo giữa cuộc đua khốc liệt.

Koo Kyo Hwan vượt mặt Lee Min Ho để giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai phản diện trong phim Colony.

Dù không giành được giải thưởng cá nhân tại Rồng Xanh 2026, màn tái xuất của Lee Min Ho trong The Assassin(s) vẫn được giới chuyên môn đánh giá là bước tiến đáng ghi nhận về mặt diễn xuất. Sau dự án điện ảnh này, nam diễn viên dự kiến trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Virtual Love phát sóng vào nửa cuối năm 2027.