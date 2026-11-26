Tại Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 diễn ra tối 25/11 ở Seoul, bộ phim Hope của đạo diễn Na Hong-jin đã được xướng tên ở hạng mục Phim xuất sắc nhất. Đây là một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay, đặc biệt khi tác phẩm phải cạnh tranh với nhiều bộ phim nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn và khán giả.

Trước đêm trao giải, Hope là bộ phim dẫn đầu danh sách đề cử với tổng cộng 10 hạng mục. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ giành được 2 giải thưởng, gồm Phim xuất sắc nhất và Quay phim, ánh sáng xuất sắc. Dù số lượng cúp không quá áp đảo, chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất vẫn đủ để khẳng định vị thế của bộ phim tại mùa giải năm nay.

Đạo diễn Na Hong-jin cùng ê-kíp Hope ghi dấu ấn tại Rồng Xanh 2026.

Khi lên sân khấu nhận giải, đạo diễn Na Hong-jin bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến dàn diễn viên, ê-kíp đã đồng hành trong quá trình thực hiện tác phẩm. Nhà làm phim cho biết đây là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình khi có cơ hội làm việc cùng những nghệ sĩ tài năng.

Hope thuộc thể loại khoa học viễn tưởng kết hợp giật gân, lấy bối cảnh tại một thị trấn ven biển hẻo lánh mang tên Hopo. Câu chuyện bắt đầu khi cảnh sát và người dân địa phương bất ngờ đối mặt với những thực thể ngoài hành tinh bí ẩn, kéo theo hàng loạt sự kiện ngày càng khó lường.

Phim Hope.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý gồm Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon cùng hai ngôi sao Hollywood Michael Fassbender và Alicia Vikander. Tác phẩm từng tham gia Liên hoan phim Cannes năm 2026, qua đó thu hút sự chú ý của giới mộ điệu quốc tế trước khi bước vào cuộc đua tại Rồng Xanh.

Đáng chú ý, Hope cũng đánh dấu màn trở lại của Na Hong-jin với vai trò đạo diễn phim điện ảnh sau khoảng 10 năm kể từ The Wailing (2016). Đây là bộ phim từng giúp ông tạo dấu ấn mạnh mẽ với dòng phim kinh dị, giật gân và được giới chuyên môn quốc tế chú ý.

Hope dẫn đầu mùa giải với 10 đề cử và khép lại đêm trao giải bằng chiếc cúp Phim xuất sắc nhất.

Việc Hope giành giải Phim xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 2026 tiếp tục nối dài sự quan tâm dành cho dự án mới của Na Hong-jin. Trong một mùa giải mà Possible Love thắng lớn ở các hạng mục diễn xuất, chiến thắng của Hope cho thấy bộ phim vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ quy mô sản xuất, ý tưởng thể loại và sự đầu tư của ê-kíp.