Khác với những bản tình ca chia xa thường mang màu sắc buồn bã hay sầu bi, Thiếu nàng ghi điểm ngay từ những giai điệu đầu tiên nhờ tiết tấu bắt tai, dễ thương và nhiều năng lượng. Bài hát là lời tự sự đáng yêu của một chàng trai khi phải yêu xa.

Thay vì chìm đắm trong nỗi buồn hay sự thất vọng, cảm giác nhớ nhung bồn chồn khiến anh tự vẽ nên cả một thế giới tưởng tượng sinh động, nơi luôn “có nàng” hiện hữu bên cạnh. Cách thể hiện tình yêu vừa hồn nhiên, vừa chân thành giúp ca khúc mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu cho người nghe.

SWAN bày tỏ: “Với sản phẩm debut lần này, tôi muốn mang đến một hình ảnh gần gũi, tươi sáng và đúng với con người thật của mình nhất. Đó là một chàng trai có thể hơi vụng về khi yêu xa nhưng luôn nhìn mọi thứ bằng năng lượng tích cực và thể hiện tình yêu theo cách vui tươi nhất".

"Đây là bài hát mà SWAN cùng đội ngũ của mình đã dành rất nhiều thời gian chăm chút từng chi tiết, cả âm thanh lẫn hình ảnh. Tôi hy vọng, khán giả sẽ cảm nhận được sự chân thành và tìm thấy đâu đó sự đồng điệu của chính mình trong thế giới của Thiếu nàng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Thiếu nàng tiếp tục khai thác hiệu quả màu giọng ngọt ngào, vốn là thế mạnh nổi bật của SWAN ở mảng vocal. Nếu như ở sản phẩm pre-debut gần nhất là MV Có lẽ, khán giả từng ấn tượng với một SWAN sở hữu chất giọng ngọt ngào, trầm ấm và sâu lắng, thì đến với Thiếu nàng, nam nghệ sĩ đã mang đến một cuộc chuyển mình rõ nét trong âm nhạc.