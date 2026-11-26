Tại Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 diễn ra tối 25/11 ở Seoul, Possible Love trở thành tác phẩm thắng nhiều giải nhất đêm trao giải với tổng cộng 4 chiếc cúp. Bộ phim của đạo diễn Lee Chang-dong được vinh danh ở các hạng mục quan trọng, đặc biệt là giải thưởng dành cho hai diễn viên chính Sul Kyung-gu và Jeon Do-yeon.

Cụ thể, Sul Kyung-gu giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc, trong khi Jeon Do-yeon được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đây đều là những chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt đối với hai nghệ sĩ kỳ cựu của điện ảnh Hàn Quốc.

Sul Kyung-gu lập kỷ lục với lần thứ 4 giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh.

Jeon Do-yeon giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh.

Với chiếc cúp lần này, Sul Kyung-gu trở thành nam diễn viên đầu tiên trong lịch sử Rồng Xanh có 4 lần chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Trước đó, anh từng được vinh danh nhờ các bộ phim Peppermint Candy, Public Enemy và The Book of Fish. Thành tích mới tiếp tục khẳng định vị thế của nam diễn viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong khi đó, Jeon Do-yeon có lần thứ 3 giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh. Nữ diễn viên từng được vinh danh với các tác phẩm You Are My Sunshine và The Shameless. Chiến thắng năm nay càng đáng chú ý khi cô tái hợp với đạo diễn Lee Chang-dong sau 19 năm kể từ bộ phim Secret Sunshine.

Không chỉ hai vai chính, Possible Love còn thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ màn thể hiện của Cho Yeo-jeong. Đây là chiếc cúp thứ ba liên quan trực tiếp đến diễn xuất mà bộ phim giành được tại mùa giải năm nay. Giải thưởng còn lại thuộc về hạng mục Kịch bản xuất sắc, được trao cho Lee Chang-dong và Oh Jung-mi.

Cho Yeo-jeong thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Như vậy, Possible Love đã giành trọn ba trong bốn giải diễn xuất chính dành cho nam và nữ diễn viên chính, diễn viên phụ. Hạng mục còn lại là Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Koo Kyo-hwan với bộ phim Colony. Kết quả này giúp tác phẩm của Lee Chang-dong trở thành cái tên nổi bật nhất ở nhóm giải thưởng dành cho diễn viên.

Possible Love cũng đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý giữa Lee Chang-dong, Jeon Do-yeon và Sul Kyung-gu sau Secret Sunshine. Trong phim, hai diễn viên vào vai một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp lao động, có cuộc sống đan xen với một nữ đạo diễn phim tài liệu giàu có và chồng cô.

Với 4 chiến thắng, Possible Love không giành giải Phim xuất sắc nhất nhưng vẫn trở thành tác phẩm có thành tích nổi bật nhất tại Rồng Xanh 2026 về số lượng giải thưởng. Đặc biệt, những kỷ lục mà Sul Kyung-gu và Jeon Do-yeon thiết lập khiến chiến thắng của bộ phim càng có ý nghĩa đối với điện ảnh Hàn Quốc.