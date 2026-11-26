Nữ diễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng lần hiếm hoi chia sẻ về cảm xúc của bản thân, tờ Zaobao đưa tin ngày 26/11. Trong video mới đây, nữ diễn viên thừa nhận hối hận vì những sai lầm trong quá khứ.

Nữ diễn viên giải thích vào thời điểm quyết định nhờ người mang thai hộ, cô muốn có con để nối dõi nhưng sợ hãi việc thiết lập một mối quan hệ thân mật với các con. Cô thừa nhận bản thân luôn sợ nảy sinh tình cảm sâu sắc với người khác hoặc một sự vật nào đó. Vì vậy, nữ diễn viên thường tự nhắc nhở bản thân không nên sở hữu chúng.

Trịnh Sảng thừa nhận cô quá nhạy cảm và bi quan. Cô thường cảm thấy bất an. Diễn viên nói: "Khi người khác nghĩ bạn đang làm tốt, nhưng thực ra bạn rất sợ. Cảnh càng náo nhiệt, bạn càng cảm thấy sợ hãi. Tôi cảm thấy mình cần học cách yêu thương và chấp nhận tình yêu trong cuộc sống này. Có rất nhiều bài học cần phải học", cô chia sẻ. Tâm sự của Trịnh Sảng lập tức gây chú ý. Không ít người băn khoăn về những thông tin nữ diễn viên đưa ra. Họ cho rằng lời nói của Trịnh Sảng quá khó hiểu.

Sau đó, nữ diễn viên đăng tải một video khác. Trong video, Trịnh Sảng tiết lộ cô không thể kìm được nước mắt khi xem lại video vừa quay. Nữ diễn viên nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng và liên tục tự trách bản thân.

Trịnh Sảng bật khóc trong video mới đây. Ảnh: Zaobao.

Cô nói trong video: "Tại sao mọi bước đi của tôi đều sai?". Tuy nhiên, sau đó, Trịnh Sảng nói không muốn làm tổn thương những người quan tâm đến cô và tự động viên bản thân. Cô nhắn nhủ: "Các bạn phải tin tưởng tôi, tôi sẽ sống tốt. Mọi chuyện dần tốt hơn và tôi sẽ ngày càng dũng cảm hơn".

Trịnh Sảng, 35 tuổi, chia tay bạn trai cũ Trương Hằng vào cuối 2019. Sau đó, hai người vướng tranh chấp nợ nần. Nữ diễn viên yêu cầu bạn trai cũ trả 20 triệu NDT. Tháng 1/2021, Trương Hằng lên tiếng làm rõ những tin đồn liên quan đến mối quan hệ của cả hai. Trong bài đăng, anh nhắc đến "hai sinh linh bé nhỏ".

Tiết lộ trên làm dấy lên nghi vấn Trịnh Sảng và Trương Hằng bí mật kết hôn tại Mỹ. Hai người thậm chí có một con trai và một con gái thông qua phương pháp mang thai hộ. Thậm chí, còn có nghi vấn Trịnh Sảng muốn bỏ con.

Sau đó, Trịnh Sảng phủ nhận cáo buộc bỏ rơi con. Cô đâm đơn kiện Trương Hằng ra tòa án tại Mỹ để tranh chấp quyền nuôi dưỡng. Cuối cùng, Trương Hằng được trao quyền nuôi con. Trịnh Sảng được phép thăm các con vài giờ mỗi tuần.

Sau bê bối, Trịnh Sảng bị giới chức Trung Quốc đưa vào danh sách những nghệ sĩ có hành vi sai phạm nghiêm trọng. Cô còn bị xử phạt vì trốn thuế. Sự nghiệp diễn xuất của cô gần như đình trệ. Nhiều tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên cũng bị hoãn phát hành.