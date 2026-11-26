Sở hữu khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh cùng kinh nghiệm dẫn dắt các sự kiện quốc tế, Nguyễn Ngọc Trà My xem đây là lợi thế để tạo dấu ấn tại Miss Charm 2026. Thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh cá nhân, người đẹp muốn giới thiệu bản sắc, con người và văn hóa Việt Nam thông qua những hoạt động giao lưu tại cuộc thi.

Sau khi nhập cuộc, Trà My cho biết, điều khiến cô ấn tượng nhất là cơ hội gặp gỡ những đại diện đến từ nhiều quốc gia. Mỗi thí sinh mang theo một câu chuyện và bản sắc riêng. Qua những cuộc trò chuyện, cô nhận ra, sự chân thành, cởi mở có thể giúp mọi người vượt qua khác biệt ngôn ngữ và hình thành những kết nối ý nghĩa.

Từng theo học ngành Truyền thông tại Australia, Trà My cho rằng, giao tiếp không chỉ là khả năng diễn đạt lưu loát, mà còn đòi hỏi sự lắng nghe, thấu hiểu và biết cách truyền tải thông điệp phù hợp. Những kỹ năng này giúp cô tự tin hơn khi giao lưu, phỏng vấn và chia sẻ về Việt Nam với các thí sinh, khán giả quốc tế.

Người đẹp không muốn trở thành phiên bản giống bất kỳ ai tại cuộc thi, mà hướng đến hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, có tri thức và sẵn sàng hội nhập. Trong bộ ảnh bikini vừa được ban tổ chức công bố, cô thể hiện phong thái khỏe khoắn, năng động. Trà My cho biết, cô duy trì tập luyện thể thao để chăm sóc sức khỏe và vóc dáng, đồng thời đề cao sự tự tin thay vì chạy theo những tiêu chuẩn hình thể cố định.

Khi được hỏi muốn giới thiệu nét đẹp nào của Việt Nam với bạn bè quốc tế, Trà My lựa chọn sự hiếu khách, lòng nhân ái và tinh thần kiên cường của con người. Theo cô, văn hóa không chỉ hiện diện trong những di sản, danh lam thắng cảnh hay tà áo dài, mà còn được thể hiện qua cách người Việt đón tiếp khách, chia sẻ món ăn và trao đi sự tử tế.

Cô muốn giới thiệu văn hóa cà phê, ẩm thực đường phố và những làng nghề truyền thống như những lát cắt gần gũi về đời sống Việt Nam. Người đẹp tin rằng, những trải nghiệm bình dị đôi khi giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về bản sắc của một đất nước.

“Tôi không chỉ đến đây để đại diện cho sắc đẹp. Tôi đến để đại diện cho một nền văn hóa, một tiếng nói và một câu chuyện mang tên Việt Nam”, người đẹp chia sẻ. Với Hoa hậu Trà My, danh hiệu là mục tiêu đáng trân trọng, nhưng cơ hội đưa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế mới là giá trị cô mong muốn theo đuổi từ hành trình này.