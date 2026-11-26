Theo Page Six, ngày 25/11, Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức xác nhận đã giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều năm liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại điền trang sản xuất rượu vang Château Miraval ở Pháp.

Đáng chú ý, cặp đôi từng được xem là biểu tượng tình yêu của Hollywood đã cùng đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi sau nhiều năm đối đầu.

Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức xác nhận đã giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều năm.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa án vì lợi ích tốt nhất của gia đình và sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào. Những phát ngôn trong các bài báo được cho là đến từ 'nguồn tin' thực tế không xuất phát từ chúng tôi hay bất kỳ ai thân thiết với chúng tôi", Brad Pitt và Angelina Jolie tuyên bố.

Hiện tại, các điều khoản cụ thể trong thỏa thuận giữa hai ngôi sao Hollywood không được công bố.

Brad Pitt (62 tuổi) và Angelina Jolie (51 tuổi) mua điền trang Château Miraval vào năm 2008. Đây không chỉ là tài sản có giá trị kinh tế lớn mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của cặp đôi, đặc biệt là đám cưới được tổ chức vào năm 2014.

Brad Pitt (62 tuổi) và Angelina Jolie (51 tuổi) mua điền trang Château Miraval vào năm 2008.

Tuy nhiên, sau khi cả hai chia tay vào năm 2016, điền trang này dần trở thành tâm điểm của một trong những cuộc chiến pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất Hollywood.

Tháng 2/2022, Brad Pitt đệ đơn kiện Angelina Jolie, cáo buộc vợ cũ tự ý bán cổ phần tại Château Miraval mà không có sự đồng thuận của anh. Nam tài tử cho rằng trước đó, cả hai đã thống nhất không bên nào được chuyển nhượng phần sở hữu của mình nếu chưa nhận được sự đồng ý từ người còn lại.

Về phía Angelina Jolie, nữ diễn viên cáo buộc Brad Pitt đã thay đổi các điều khoản thỏa thuận khi yêu cầu cô ký một cam kết bảo mật có phạm vi rộng hơn để đổi lấy việc mua lại cổ phần. Angelina Jolie cho rằng đây là nỗ lực nhằm che giấu những cáo buộc bạo hành đối với cô và các con. Tuy nhiên, đội ngũ luật sư của Brad Pitt đã kịch liệt phủ nhận cáo buộc này.

Phía Angelina Jolie sau đó cũng đưa ra yêu cầu phản tố trị giá 250 triệu USD (khoảng 6.500 tỷ đồng), cáo buộc Brad Pitt tìm cách giành quyền kiểm soát điền trang nhằm trả đũa cô liên quan đến quá trình ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con.

Tháng 7/2024, luật sư Paul Murphy của Angelina Jolie từng công khai kêu gọi Brad Pitt chấm dứt cuộc chiến pháp lý, tạo điều kiện để gia đình có thể chữa lành những tổn thương.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2026, cả hai vẫn tiếp tục đối đầu tại tòa án. Khi đó, Brad Pitt giành được một lợi thế về mặt thủ tục pháp lý khi Tòa Thượng thẩm California chấp thuận yêu cầu lấy lời khai từ các thành viên thuộc Stoli Group, tập đoàn có liên quan đến thương vụ chuyển nhượng cổ phần của Angelina Jolie vào năm 2021.

Phía luật sư của Angelina Jolie khi ấy khẳng định phán quyết này không ảnh hưởng đến nội dung cốt lõi của vụ kiện, đồng thời cho biết nữ diễn viên mong chờ phiên tòa vào năm sau để có thể khép lại tranh chấp.

Chính vì vậy, việc Brad Pitt và Angelina Jolie bất ngờ đạt được thỏa thuận ngoài tòa án ở thời điểm hiện tại là diễn biến đáng chú ý.

Trước đó, vào tháng 12/2024, cặp đôi cũng đã đạt được thỏa thuận ly hôn sau tám năm tranh chấp. Cả hai có sáu người con chung gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Knox - Vivienne.

Những năm qua, mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con được truyền thông quốc tế cho là có nhiều rạn nứt. Một số người con đã không còn sử dụng họ Pitt trong các hoạt động công khai hoặc thực hiện thủ tục đổi tên.

Những năm qua, mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con được truyền thông quốc tế cho là có nhiều rạn nứt.

Về đời sống tình cảm, Brad Pitt hiện hẹn hò với nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon từ năm 2022. Sau 10 năm kể từ ngày tuyên bố chia tay, việc Brad Pitt và Angelina Jolie cùng đưa ra tuyên bố chung, thống nhất chấm dứt tranh chấp liên quan đến Château Miraval được xem là một bước ngoặt quan trọng.

Dù chưa thể khẳng định những rạn nứt trong gia đình đã được hàn gắn, ít nhất cả hai đã tìm được tiếng nói chung để khép lại một cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm, từng tiêu tốn không ít thời gian và công sức của đôi bên.