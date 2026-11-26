Ariana Grande mới đây đã lên tiếng về những tranh luận xoay quanh MV Petal. Nữ ca sĩ khẳng định vẫn tự hào về sản phẩm âm nhạc này và không có ý định thay đổi bất cứ điều gì, bất chấp những phản ứng trái chiều từ công chúng. Đáng chú ý, sau khi MV phát hành, ngoại hình của giọng ca Thank U, Next tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Las Culturistas phát sóng ngày 25/11, Ariana Grande được hai người dẫn chương trình hỏi về nghịch lý khi cô thực hiện một album và MV xoay quanh những phán xét từ thế giới bên ngoài, nhưng chính sản phẩm ấy lại tiếp tục trở thành đối tượng bị công chúng soi xét.

Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ 33 tuổi cho biết cô cảm thấy thú vị trước cách MV Petal được đón nhận. Theo Ariana Grande, ban đầu cô mong muốn sản phẩm sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn những trải nghiệm và cảm xúc cá nhân mà bản thân muốn truyền tải. Tuy nhiên, phản ứng thực tế lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác.

Nữ ca sĩ ví tình huống này như một tập phim trong series Black Mirror, bởi chính tác phẩm được tạo ra để phản ánh sự phán xét của xã hội lại tiếp tục trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận tương tự. Dẫu vậy, Ariana Grande nhấn mạnh cô dành nhiều tình cảm cho dự án này và đặc biệt hài lòng với thành quả đã tạo ra. Giọng ca eternal sunshine khẳng định nếu được lựa chọn lại, cô vẫn sẽ phát hành MV với phiên bản hiện tại, không chỉnh sửa hay thay đổi bất cứ chi tiết nào.

"Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn. Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Nếu phát hành MV vào hôm nay, tôi vẫn sẽ giữ nguyên mọi thứ như hiện tại", Ariana Grande chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng cho biết cách cô nhìn nhận việc phát hành âm nhạc và tiếp nhận phản ứng từ khán giả đã có nhiều thay đổi so với vài năm trước. Dù vậy, cô khẳng định ý kiến của công chúng chưa bao giờ quyết định hướng đi sáng tạo trong sự nghiệp của mình.

Ariana Grande cho biết cô chưa từng thay đổi phong cách âm nhạc chỉ để đáp ứng những gì khán giả mong đợi. Thay vào đó, nữ ca sĩ luôn lựa chọn thể hiện bản thân một cách chân thực thông qua các sản phẩm nghệ thuật. Đây cũng là điều khiến cô cảm thấy tự hào khi nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1993 thừa nhận những phản ứng tiêu cực từ công chúng từng khiến cô tổn thương rất nhiều. Việc có thể giữ vững quan điểm sáng tạo trước những luồng ý kiến trái chiều vì thế không đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn miễn nhiễm trước áp lực dư luận.

Thực tế, MV Petal được xây dựng xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa Ariana Grande và danh tiếng. Trong sản phẩm này, nữ ca sĩ xuất hiện trong bối cảnh một buổi thử vai, liên tục phải đối diện với những lời từ chối và sự đánh giá từ những người xung quanh. Hình ảnh cô cầm cưa máy đối đầu với những người chỉ trích cũng trở thành một trong những chi tiết gây chú ý.

Ca khúc Petal đồng thời là bài hát chủ đề trong album phòng thu cùng tên, phát hành hồi tháng 7. Theo chia sẻ từ một nguồn tin với PEOPLE, album được xây dựng như một bản tuyên ngôn về mối quan hệ yêu - ghét giữa nghệ sĩ và công chúng, đồng thời phản ánh những mặt độc hại của sự nổi tiếng. Nguồn tin cũng nhấn mạnh dự án không tập trung vào một mối quan hệ tình cảm hay chuyện chia tay như những đồn đoán trước đó.

Đáng chú ý, sau khi MV ra mắt, những cuộc thảo luận liên quan đến cân nặng và ngoại hình của Ariana Grande tiếp tục gia tăng trên mạng xã hội. Thời điểm này, nữ ca sĩ cũng đang thực hiện chuyến lưu diễn Eternal Sunshine Tour. Trước áp lực soi xét kéo dài, đại diện của Ariana Grande từng xác nhận cô dự định giảm bớt sự xuất hiện trước công chúng sau khi hoàn thành tour diễn.

Theo đại diện nữ ca sĩ, Ariana Grande mong muốn khép lại chuyến lưu diễn một cách vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc, sau đó dành thời gian nghỉ ngơi xứng đáng thay vì tiếp tục đối diện với những cuộc bàn luận không ngừng về đời tư và ngoại hình. Dù vậy, đại diện cũng khẳng định chuyến lưu diễn là trải nghiệm tuyệt vời đối với nữ ca sĩ và cô luôn trân trọng tình cảm từ người hâm mộ.

Bên cạnh những chia sẻ về Petal, Ariana Grande còn chuẩn bị đưa hành trình trở lại sân khấu đến gần hơn với khán giả thông qua một dự án phim tài liệu và phim hòa nhạc. Ngày 23/11, nữ ca sĩ thông báo bộ phim tài liệu mang tên The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour cùng phim ghi lại đêm diễn sẽ lần lượt được phát hành trên nền tảng Peacock vào ngày 11 và 12/12.

Phim tài liệu sẽ đưa người xem trở lại 30 ngày trước đêm mở màn chuyến lưu diễn cháy vé của Ariana Grande, ghi lại quá trình nữ ca sĩ cùng ê-kíp chạy đua với thời gian để hoàn thiện một sân khấu quy mô lớn. Đặc biệt, dự án còn hé lộ quá trình cô thực hiện album phòng thu thứ tám, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về đời sống sáng tạo của nữ nghệ sĩ trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

Thông qua những chia sẻ mới nhất, Ariana Grande cho thấy cô vẫn kiên định với lựa chọn nghệ thuật của mình, ngay cả khi tác phẩm trở thành tâm điểm của những tranh luận ngoài dự kiến. Với nữ ca sĩ, giá trị của một sản phẩm âm nhạc không nằm ở việc nó nhận được bao nhiêu lời tán thưởng, mà còn ở khả năng phản ánh chân thực những trải nghiệm và cảm xúc mà người nghệ sĩ muốn gửi gắm.