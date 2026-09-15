Nhọc nhằn nghề vác lúa mướn ở miền Tây

Từ cuối tháng 8 đến nay, vụ lúa Thu Đông tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bước vào thời điểm thu hoạch.

Ở vùng sông nước này, sau khi máy gặt xong, lúa được đóng bao, vận chuyển ra bờ kênh để thương lái cân, rồi bốc xuống ghe đưa về các cơ sở xay xát, chế biến. Đây cũng là lúc những người làm nghề vác lúa mướn "vào việc".

Tiền công vác bao lúa nặng khoảng 50kg từ bờ kênh lên ghe là khoảng 3.000 đồng

Thông thường, mỗi nhóm có 15-20 người, đa phần là đàn ông có sức khỏe tốt. Anh Trần Văn Hùng, (35 tuổi, ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, nghề này giờ giấc khá thất thường, có lúc trời chưa sáng đã phải tới điểm tập kết để vác lúa xuống ghe cho kịp con nước, nhiều lúc giữa trưa cũng phải "tăng ca" cho kịp chuyến hàng.

"Hiện nay tiền công bốc vác từ 60.000 - 70.000 đồng/ tấn tùy địa hình. Mỗi tấn là khoảng 20 bao lúa. Người vác giỏi cũng được khoảng 250 bao/ ngày, nhận tiền công khoảng 700.000 - 800.000 đồng", anh Hùng nhẩm tính.

Vác bao lúa nặng đi trên tấm ván rộng chỉ 30-40cm không phải dễ

Còn theo ông Nguyễn Thanh Phúc, (48 tuổi, ngụ xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp), người đã có thâm niên hơn 15 năm làm nghề vác lúa mướn, công việc này không chỉ nặng nhọc mà còn đỏi hỏi sự tập trung, khéo léo.

"Tấm ván nối bờ và ghe chở lúa chỉ có bề rộng 30-40cm, cộng với việc phải vác nặng cả nửa tạ, chỉ một sơ sẩy nhỏ là té. Sợ nhất là khi phải vác hàng lên ghe lớn, không cập sát bờ được, phải bắc cây cầu dài. Không ít anh em trong nghề đã từng gặp sự cố, bị thương không nhẹ", ông Phúc nói.

Công việc vất vả nhưng ai cũng gắng sức để có thu nhập lo cho gia đình.

Dù nặng nhọc, lại có tính thời vụ nhưng theo những người làm nghề vác lúa mướn, thu nhập 700.000 - 800.000 đồng/ ngày là khá cao. Mỗi mùa thu hoạch, họ lại tập hợp, tiếp tục công việc quen thuộc trên những bờ kênh vùng sông nước.

Lúa được tập kết tại bờ kênh chuẩn bị đưa lên ghe

Thử sức vác một lần 2 bao lúa

Khi đến nơi, người vác sẽ tháo dây buộc bao để thả lúa lên ghe

Khi ghe "no" lúa sẽ khởi hành đến điểm chế biến, xay xát