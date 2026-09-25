Ký kết 3 quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân khu vực 5

Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân khu vực 5 ký kết quy chế phối hợp.

2 đơn vị thống nhất ký kết 3 quy chế phối hợp, gồm: Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật; phối hợp về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án hình sự và công bố, trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; phối hợp trong công tác thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc ký kết 3 quy chế phối hợp thể hiện sự thống nhất cao giữa lãnh đạo 2 đơn vị trong việc tăng cường trách nhiệm phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác. Đây cũng là cơ sở quan trọng để hai đơn vị tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp và bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất.