Vĩnh Long: Nhiều trường hợp nhặt được của rơi, trả cho người mất

Chiều 24.9, Công an xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa bàn giao số tài sản có giá trị cho một người dân đánh rơi trong khi lưu thông trên đường.

Số tài sản có giá trị trong ba lô. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, anh Đặng Hồng Phúc và anh Trương Công Minh, cùng ngụ xã Long Hồ trong lúc đi xe gắn máy trên tuyến Quốc lộ 53 (đoạn thuộc xã Long Hồ) thì bất ngờ phát hiện một chiếc ba lô bỏ quên trên đường.

Sau khi dừng lại và kiểm tra, hai anh đã phát hiện trong ba lô có khoảng 38 triệu đồng tiền mặt, cùng 7 nhẫn vàng 24K, 1 máy tính bảng, 1 điện thoại và các loại giấy tờ. Để trả lại cho người bỏ quên số tài sản khá lớn trên, anh Phúc và anh Minh đã tìm đến Công an xã Long Hồ nhờ hỗ trợ.

Công an Long Hồ hỗ trợ người dân nhận lại tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc về tài sản đánh rơi, lực lượng Công an xã Long Hồ tiến hành kiểm tra và tìm cách liên hệ với người đánh rơi là chị Bùi Thị K. Th. (25 tuổi, ngụ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Theo lời chị Th. cho hay, do đi đường trong lúc trời mưa to và đang mặc áo mưa che kín, nên ba lô bị rơi lúc nào không hay. Hành động của anh Phúc, anh Minh khiến chị Th. cảm động. Chị đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai anh.

Anh Hứa Văn Hiệp trả tài sản cho chị T. tại Công an xã Đông Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 31.8, anh Hứa Văn Hiệp, ngụ xã Long Thành (Vĩnh Long) khi đang di chuyển từ xã Long Thành sang xã Đông Hải đã tình cờ nhặt được 1 chiếc ví cá nhân đánh rơi. Sau khi kiểm tra bên trong có 6 tờ ngoại tệ, 3 thẻ ngân hàng, một số tiền mặt và nhiều giấy tờ, anh Hiệp liền đến trụ sở Công an xã Đông Hải để nhờ xác minh, trả lại cho chị T.T.H.T. là người đánh mất.

Tại xã Thới Thuận (Vĩnh Long), ngày 6.9, chị Nguyễn Thị Thảo khi đang lưu thông trên đường thuộc ấp Thừa Trung đã phát hiện chiếc ví da màu đen đánh rơi. Sau khi nhặt và kiểm tra trong ví có 20 triệu đồng, 1 đôi bông tai, thẻ ngân hàng, cùng nhiều giấy tờ, chị Thảo giao số tài sản trên nhờ Công an xã Thới Thuận xác minh, trả lại cho chị Nguyễn Thị Kim Lý là người đánh rơi.

Theo Công an xã Hòa Bình (Vĩnh Long), ngày 24.7, chị Phạm Thị Trang (41 tuổi, ấp Thới Hòa, xã Hòa Bình) đang đi trên đường đã nhặt được chiếc ví. Chị đã chủ động giao nộp cho Công an nhờ xác minh tìm người đánh rơi. Lực lượng công an giao lại gần 24 triệu đồng, một sợi dây chuyền, nhiều giấy tờ… cho chị Nguyễn Thị Đậm (ngụ cùng xã), người vô tình đánh rơi số tài sản trên.