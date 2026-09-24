Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 114 tài khoản ngân hàng qua mạng

Đối tượng Đặng Trường Giang.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trường Giang (SN 2006, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2025, Giang tham gia các hội, nhóm thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Giang tìm người mở tài khoản trực tuyến bằng số điện thoại do người khác cung cấp, nhận thông tin đăng nhập và mua lại với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/1 tài khoản.

Sau đó, Giang rao bán các tài khoản này trên mạng xã hội với giá từ 80.000 đến 150.000 đồng/1 tài khoản. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 10 người đã bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra đã đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với những tài khoản được xác định có liên quan; đồng thời tiếp tục làm rõ những người tham gia mua bán và mục đích sử dụng các tài khoản này.