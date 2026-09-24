5 bị cáo trong vụ GFDI cùng lĩnh án tù chung thân

Xét xử vụ án hơn 7.100 người bị hại tại Công ty GFDI

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi), Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi), Trưởng phòng Ngân quỹ; Tô Hồng Trà (35 tuổi), Giám đốc Sở giao dịch Hội sở và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi), Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở cùng bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng bật khóc, gửi lời xin lỗi đến các bị hại và những người liên quan. Bị cáo xin được tạo cơ hội sớm trở về để khắc phục hậu quả.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Theo cáo trạng, từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2024, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại TP. Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023 Nguyễn Quang Hoàng với tư cách Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối như thông tin toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao, đưa ra cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi, đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng đã không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi vay của các hợp đồng vay đến hạn, chi trả chi phí vận hành công ty và mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, đứng tên công ty và đầu tư một số dự án nhưng không có hiệu quả.

Để khách hàng tin tưởng, Hoàng đã đưa ra thủ đoạn tinh vi bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5 - 3,5%/tháng để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty; đồng thời, sử dụng thủ đoạn như động viên, khen thưởng cho những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, doanh thu cao; phê bình, ban hành công văn nhắc nhở, chỉ trích đối với các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không đảm bảo doanh số…

Đến tháng 11.2025 Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng. Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Điểm cầu chính phiên tòa tại TAND TP. Đà Nẵng

Đối với các bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc tài chính của công ty; Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Ngân quỹ, là người quản lý tài chính, thu chi của công ty; Tô Hồng Trà, Giám đốc Sở giao dịch Hội sở công ty; và Trần Thị Kiều Trang, Trợ lý Tổng giám đốc, Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở công ty, các bị cáo đều biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng.

Các bị cáo này cũng biết dòng tiền huy động từ khách hàng không được đầu tư vào các dự án như hứa hẹn, cam kết mà chỉ được dùng tiền của người sau trả cho người trước và được Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế dẫn đến thua lỗ. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để hưởng lợi bất chính.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 217 triệu đồng.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng lương cơ bản theo tháng, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 1.418 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Kiều Trang không hưởng lương cơ bản, hưởng lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 7.395 tỉ đồng.

Bị cáo Tô Hồng Trà được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh theo chiết khấu doanh số huy động vốn của chi nhánh với tổng số tiền hơn 36.380 tỉ đồng.