Nam sinh dũng cảm lao xuống sông cứu hai em nhỏ

Em Nguyễn Mạnh Hùng (học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) dũng cảm cứu hai em nhỏ bị ngã xuống sông.

Trước đó, vào khoảng 11h15’ ngày 24/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng (học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) phát hiện hai học sinh nhỏ tuổi không may bị ngã xuống sông ở xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình.

Không chút do dự, em Nguyễn Mạnh Hùng đã để lại xe, ba lô trên đường rồi lao xuống sông lần lượt cứu được hai em nhỏ lên bờ an toàn.

Hai em được Hùng cứu là anh em ruột, anh trai tên là Lê Quang Th. (học sinh lớp 6, Trường THCS A Hải Xuân) và em gái là Lê Anh Th. (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học A Hải Xuân).

Chiều ngày 24/9, UBND xã Hải Xuân đã ban hành quyết định tặng Giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng vì "đã có hành động dũng cảm cứu hai học sinh bị ngã xuống sông trên đường đi học về".