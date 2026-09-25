Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Theo thống kê của TCty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) từ đầu năm 2026 đến nay, lưới điện truyền tải xảy ra không ít sự cố liên quan vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Và nguyên nhân thì rất “trời ơi”, chủ yếu xuất phát từ sự thiếu ý thức của một số người.

Có thể kể đến sự cố hồi tháng 1 tại Hải Phòng, xảy ra do một người thả diều và mắc vào đường dây. Tháng 2, tại Thanh Hóa, do một người dân đặt hệ thống tời ròng rọc ngay phía dưới đường dây, rồi dây thừng bị đứt, văng lên dây dẫn. Tháng 5, tại Cà Mau, lốc xoáy nổi lên đã cuốn tấm bạt che máy bơm nước của một nông dân vướng vào đường dây.

Trong tháng 8, xảy ra liên tiếp nhiều vụ. Tại Hưng Yên, đường dây 220kV xảy ra sự cố do một tài xế xe cẩu vi phạm khoảng cách an toàn; đường dây 500kV tại Sơn La bị một người thả diều vướng vào dây dẫn; đường dây 220kV tại Lào Cai bị dây cáp UAV vận chuyển vật liệu quệt vào đường dây; đường dây 220kV tại Nghệ An “gặp nạn” vì bị một người sử dụng chất nổ gần đó làm đứt dây dẫn.

Mới đây nhất, ngày 1/9, đường dây 220kV tại phía Bắc bị sự cố do một DN sử dụng máy khoan di động bằng bánh xích để khoan thăm dò địa chất dưới dây dẫn, trong phạm vi hành lang, vi phạm khoảng cách an toàn.

Các sự cố cho thấy nguyên nhân có thể phát sinh từ những hoạt động sản xuất, thi công hoặc sinh hoạt tưởng như bình thường; nhưng người vi phạm đã thực hiện gần đường dây mà thiếu kiến thức, không nhận diện đầy đủ nguy cơ. Hậu quả từ những sự cố này thì khôn lường. Lưới điện cao áp có thể gây phóng điện khi người, vật thể vi phạm khoảng cách an toàn, dù chưa tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn; gây điện giật, bỏng điện, tai nạn. Mỗi sự cố đều làm hư hỏng thiết bị, buộc phải xử lý sự cố đường dây, ảnh hưởng khả năng cung cấp điện, ảnh hưởng hoạt động sinh hoạt, sản xuất của hàng ngàn, thậm chí hàng chục hàng trăm ngàn chủ thể.

Như đã nói, hệ thống truyền tải điện quốc gia với các đường dây 220 - 500kV trải dài trên cả nước, không một cơ quan, tổ chức nào có đủ nhân lực tuần tra, kiểm soát ngăn ngừa vi phạm mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi người dân đều phải có kiến thức và ý thức phòng ngừa, không thả vật bay hoặc thực hiện các hoạt động nguy cơ ảnh hưởng đường dây; không vi phạm khoảng cách; khi phát hiện vật thể hoặc hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đường dây cần ngăn chặn và kịp thời thông báo cơ quan chức năng. Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp là trách nhiệm không chỉ của ngành Điện mà là của mọi người dân, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản mọi người, bảo đảm hệ thống truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục.