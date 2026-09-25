Tình trạng sức khỏe hai ông cháu trong vụ án mạng ở Củ Chi

Hai nạn nhân trong vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình thương vong ở xã Củ Chi (TPHCM) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM).

Theo thông tin từ bệnh viện, người ông hiện sức khỏe ổn định, vết thương đã được cầm máu. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự việc, ông có dấu hiệu bị ảnh hưởng tâm lý và đang được các bác sĩ theo dõi.

Người cháu vừa được các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực thực hiện phẫu thuật. Sau mổ, sinh hiệu tạm ổn. Cả hai ông cháu tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Đệ.

Trước đó, đầu giờ chiều 24/9, người dân gần khu ki-ốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng nghe tiếng la hét, kêu cứu. Khi chạy sang kiểm tra, họ phát hiện 4 người trong một gia đình bị thương.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm và vợ đang trong thời gian ly thân, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Chiều 24/9, nghi phạm được cho là đã dùng hung khí tấn công nhiều người trong gia đình vợ.

Vụ việc khiến chị của vợ nghi phạm tử vong tại chỗ; người vợ bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai nạn nhân còn lại là cha vợ và một người cháu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.