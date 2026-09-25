Hòm thư điện tử tố giác tội phạm

Theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Thuận, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bù Đốp, mỗi tin báo người dân gửi đến “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm” đều được cán bộ đơn vị tổ chức phân loại, xác minh theo nội dung phản ánh. Từ các nguồn thông tin phản ánh của người dân, vào khoảng 11 giờ ngày 9-8-2026, Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Ban chỉ huy BĐBP TP Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Bù Đốp, Công an xã Thiện Hưng và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đồng Nai) tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực đường biên, cách cột mốc 65/24 khoảng 50m, các lực lượng phát hiện đối tượng Nguyễn Trung Tính điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 70KA-069.11 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hai bao tải chứa tổng cộng gần 67kg pháo nổ. Trước những vi phạm của đối tượng, tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ người, tang vật và phương tiện để phục vụ công tác điều tra...

Cán bộ Đồn Biên phòng Bù Đốp hướng dẫn người dân quét mã QR để cung cấp thông tin.

Đánh giá hiệu quả của mô hình, Thượng tá Nguyễn Trung Trí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bù Đốp cho biết: “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm” đã giúp đơn vị có thêm một kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ cơ sở. So với việc người dân phải trực tiếp đến đơn vị trình báo, hình thức gửi tin qua mã QR thuận tiện hơn, nhất là đối với những người còn tâm lý e ngại".

Thời gian tới, các đơn vị thuộc BĐBP TP Đồng Nai tiếp tục nghiên cứu nhân rộng, duy trì mô hình này, đồng thời mở rộng phạm vi tuyên truyền và niêm yết mã QR tại các khu dân cư, chợ, tiệm tạp hóa, nhà văn hóa và những địa điểm người dân thường xuyên qua lại. Cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục hướng dẫn trực tiếp để người dân biết cách sử dụng, nội dung nào cần phản ánh và cách gửi hình ảnh, tài liệu có liên quan. Các tin báo tiếp nhận qua hòm thư sẽ được phân loại, kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền... “Việc tố giác tội phạm thông qua mã QR đều được ẩn danh người tố giác, vì vậy tạo cho người dân cảm giác an toàn, yên tâm khi đồng hành với BĐBP và các lực lượng chức năng trong việc chung tay phòng, chống các loại tội phạm”- Thượng tá Nguyễn Trung Trí cho biết thêm.