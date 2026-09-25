Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm bên cổng làng ở Nghệ An, kèm lời nhắn gửi đầy xót xa

Ngày 24/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Anh (Nghệ An) cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với trường hợp một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 23/9, một người dân khi đi qua khu vực cổng làng Quỳnh Đôi phát hiện một bé trai bị bỏ lại. Bên cạnh cháu bé có một bức thư được cho là của người mẹ.

Lời nhắn do mẹ cháu bé để lại..↵

Trong thư, người mẹ cho biết sinh con ngoài ý muốn. Do hoàn cảnh khó khăn, người này nhờ người phát hiện cháu bé chăm sóc, nuôi dưỡng.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe.

Theo các bác sĩ, khi được đưa vào bệnh viện, cháu bé đang ngủ, không quấy khóc và không có các biểu hiện bất thường như sốt, khó thở, nôn ói hay tím tái. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu là bé trai khoảng hơn 1 tháng tuổi, nặng khoảng 5kg và hiện sức khỏe ổn định.

Bé trai bị bỏ rơi khoảng hơn 1 tháng tuổi.

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu đang tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho cháu bé. Đồng thời, bệnh viện phối hợp với UBND xã Quỳnh Anh để xác minh, tìm kiếm thân nhân và thực hiện các thủ tục theo quy định, nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi của cháu.