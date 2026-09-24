Viện trưởng VKSND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng trực tiếp thực hành quyền công tố

Hình ảnh tại phiên xét xử.

Mới đây, VKSND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với TAND khu vực 13 tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử bị cáo N.V.B về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuyến - Viện trưởng VKSND khu vực 13 trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng 19h45" ngày 22/3/2026, tại Km 1668+350m Quốc lộ 1A, thuộc thôn Bình Nhơn, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, N.V.B điều khiển ô tô khách biển số 69B-007.79 lưu thông qua khu vực đông dân cư.

Đoạn đường có biển cảnh báo người đi bộ cắt ngang và biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, nhưng bị cáo không giảm tốc độ. Khi phát hiện phía trước cùng chiều có xe mô tô biển số 86B2-458.88 do ông Nguyễn T. điều khiển, chở bà Nguyễn Thị K. đang di chuyển chậm và chuyển hướng qua đường, do khoảng cách gần, N.V.B không xử lý kịp. Xe ô tô khách sau đó va chạm với xe mô tô, làm ông T. và bà K. tử vong tại chỗ.

Trên cơ sở kết quả điều tra, VKSND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng đã truy tố N.V.B về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động xét hỏi, bám sát diễn biến xét xử, tập trung phân tích, đánh giá chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Quá trình xét hỏi, N.V.B thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa và chứng cứ trong hồ sơ, Kiểm sát viên phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, bảo vệ quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo N.V.B 1 năm 7 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Sau phiên tòa, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nhằm đánh giá chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, đồng thời trao đổi các kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên.

Việc Viện trưởng trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử còn tạo điều kiện để Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị học tập, rút kinh nghiệm về nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, xây dựng phương án xét hỏi, tranh luận và xử lý tình huống phát sinh tại phiên tòa.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ Kiểm sát viên tại đơn vị.