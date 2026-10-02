Mới đây, Nhật Kim Anh đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô diện váy cưới, khoe nhan sắc rạng rỡ trước ống kính. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn viết: “Em sẽ là cô dâu của ai”, khiến nhiều khán giả tò mò về ý nghĩa phía sau hình ảnh này.

Trong đoạn clip, Nhật Kim Anh lựa chọn thiết kế váy cưới tôn vóc dáng, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng. Nữ diễn viên liên tục nở nụ cười, thể hiện thần thái vui vẻ và hạnh phúc trước ống kính. Xung quanh cô có khá nhiều người đang quay phim, chụp ảnh, cho thấy đây nhiều khả năng là một buổi ghi hình hoặc hoạt động liên quan đến công việc.

Nhật Kim Anh hạnh phúc diện váy cưới.

Vì vậy, câu hỏi “Em sẽ là cô dâu của ai” hiện được xem như một cách Nhật Kim Anh tạo sự tò mò cho khán giả. Nữ diễn viên chưa công bố thông tin nào cho thấy hình ảnh diện váy cưới lần này liên quan đến một hôn lễ ngoài đời.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh hiện có cuộc sống khá bận rộn với công việc kinh doanh, hoạt động nghệ thuật và chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho hai con. Cô từng chia sẻ về niềm vui khi được chăm sóc các con và duy trì công việc trong giai đoạn hiện tại.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Nhật Kim Anh tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật trong năm 2026. Cô tham gia dự án sân khấu Cuốn Truyện Bị Đốt và góp mặt trong phim điện ảnh Mẹ Mìn, tác phẩm do Jack Carry On đạo diễn, quy tụ Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa, Phát La và Nhật Kim Anh.

Tạo hình của Nhật Kim Anh trong Mẹ Mìn.

Mẹ Mìn dự kiến ra rạp ngày 23/10/2026. Đây là dự án điện ảnh đáng chú ý của Nhật Kim Anh trong năm nay, đồng thời đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của cô sau Vong Nhi (2023). Hiện vai diễn của Nhật Kim Anh trong phim vẫn được giữ kín, trở thành một trong những chi tiết được khán giả chờ đợi.

Trước đó, Nhật Kim Anh từng tạo dấu ấn với Long thành cầm giả ca, trong đó cô đảm nhận vai Cầm. Vai diễn này mang về cho nữ diễn viên giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2010. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình diễn xuất của Nhật Kim Anh.

Sau đó, Nhật Kim Anh tiếp tục góp mặt trong Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ và nhiều phim truyền hình như Gieo gió, Vua bánh mì, Lưới trời. Đặc biệt, vai Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa giúp tên tuổi Nhật Kim Anh tiếp tục được khán giả chú ý và trở thành một trong những vai diễn nổi bật của cô trên màn ảnh nhỏ.

Với việc xuất hiện trong váy cưới cùng câu hỏi “Em sẽ là cô dâu của ai”, Nhật Kim Anh đang khiến khán giả tò mò về câu chuyện phía sau hình ảnh mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn có thể là một hoạt động ghi hình, chụp ảnh của nữ diễn viên và chưa phải thông báo về một đám cưới.