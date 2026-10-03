Quang Hùng MasterD có gì khiến 23 nghệ sĩ thua xa

Tối 2/10, Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân Tinh hà say hi với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn áp đảo, chính thức đánh bại 23 anh trai. Dương Domic là á quân, CongB, buitruonglinh và Captain Boy cùng góp mặt trong top 5. Từ vị trí top 5 Anh trai say hi 2024, Quang Hùng bước lên ngôi cao nhất trong lần trở lại, sau hành trình liên tục có sản phẩm nổi bật.

Quang Hùng MasterD nói anh đến với Tinh hà say hi vì nhớ các anh em, nhất là khi xem lại hình ảnh của mình ở mùa trước. Anh nói biết ơn chương trình đã giúp mình tỏa sáng tự nhiên, đồng thời muốn thực hiện lời hẹn ước chơi hết mình. Tuy nhiên, ở cuộc bầu chọn đội trưởng đầu tiên, nam ca sĩ không nhận được phiếu nào. Một số anh trai lo ngại lịch biểu diễn dày đặc khiến anh khó đảm nhận công việc.

Về đội CoolKid ở Live stage 1, Quang Hùng MasterD cùng đội trưởng đảm nhiệm phần âm nhạc cho 50 cuộc gọi nhỡ. Cody Nam Võ phụ trách phối khí, Jaysonlei góp sức ở phần thể hiện cảm xúc. Dù không làm đội trưởng, Quang Hùng vẫn được tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Ca khúc trở thành bản hit đầu tiên của show Tinh hà, với phần luyến láy đặc trưng của nam nghệ sĩ.

Ngay từ vòng đầu, tiết mục có anh tham gia đã thu hút khán giả tìm nghe, xem lại. Sức hút sẵn có từ mùa trước là lợi thế, nhưng 50 cuộc gọi nhỡ cho thấy nam ca sĩ biết sử dụng sở trường để tạo dấu ấn ở sản phẩm nhóm.

Ở Live stage 2, Quang Hùng MasterD dẫn dắt Song Luân, JSsol và Sơn.K trong Mộng duyên. Đội lựa chọn traditional pop, đưa chất liệu truyền thống vào nhịp điệu đương đại, với sân khấu mang màu sắc sử thi. Sau 50 cuộc gọi nhỡ, vai trò của anh cũng thay đổi thành đội trưởng định hướng cả nhóm.

Mộng duyên có điểm nhấn là màn kết hợp trống truyền thống Việt Nam với trống jazz của nghệ sĩ Emil Vergo. Trong quá trình chuẩn bị, Quang Hùng MasterD ra nước ngoài công tác bảy ngày, khiến đội gấp rút tập luyện. Tuy nhiên, Song Luân, Jsol và Sơn.K đánh giá nam ca sĩ có khả năng định hướng, tạo cảm giác tin tưởng. Anh bắt đầu ghi điểm ở trách nhiệm đội trưởng, bên cạnh thế mạnh sáng tác và trình diễn.

Đến Live stage 3, Quang Hùng MasterD giữ vai trò liên quân trưởng và lại chơi chiêu trao quyền đội trưởng cho Cody Nam Võ, Ali Hoàng Dương, Xuân Định K.Y - ba người chưa từng dẫn dắt đội tại chương trình. Anh để các đội trưởng phân chia công việc, chịu trách nhiệm với tiết mục, còn mình theo dõi tiến độ và hỗ trợ những phần chưa hoàn chỉnh của chuỗi tiết mục Run To You, MRT và Secret.

Trấn Thành nhận xét cách kết nối các tiết mục có màu sắc điện ảnh. Trong EP, Secret do Quang Hùng MasterD cùng Wren Evans, CongB và Cody Nam Võ tham gia sản xuất, biểu diễn viral khắp các nền tảng. Bài hát đạt khoảng 19 triệu lượt xem trên YouTube, tạo trào lưu cover và sau đó nhận giải The Hit Icon.

Ở Dance Battle, liên quân Quang Hùng MasterD tiếp tục khai thác thế mạnh từng thành viên. CongB được giao dẫn dắt đội hình, phát triển ý tưởng. Màn múa cột của CongB và Ali Hoàng Dương gây chú ý trong điều kiện sân khấu trơn. Cody Nam Võ, Hyo, Xuân Định K.Y và Song Luân cũng có những phần vũ đạo gợi cảm. Dù tạo hiệu ứng với khán giả, liên quân vẫn thua đội Dương Domic bảy điểm ở vòng đầu, phải tìm cơ hội ở các lượt đấu tiếp theo.

Ivan và CongB giúp liên quân Quang Hùng MasterD thắng vòng Cypher, cân bằng tỷ số. Ở trận quyết định, Cody Nam Võ dùng thế mạnh popping và kỹ thuật kiểm soát cơ thể để thắng Pháp Kiều, đưa liên quân đến kết quả chung cuộc 2-1. Chiến thắng thuộc về nỗ lực trực tiếp của các thành viên, đồng thời cho thấy chiến thuật của Quang Hùng MasterD ở chương trình.

Quang Hùng MasterD tiếp tục có thành tích tốt ở Live stage 4 khi cùng Captain Boy, CoolKid và Pháp Kiều đưa LAVIEM dẫn đầu các tiết mục, lên hạng nhất. Theo cơ chế của vòng đấu, mỗi thành viên được cộng 20 điểm từ kết quả nhóm. Chiến thắng của LAVIEM mang lại lợi thế cho cả đội và củng cố vị trí của Quang Hùng trong nhóm ứng viên quán quân.

Quang Hùng MasterD còn đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân ở cả hai Live stage 3 và 4. Theo Socialite, nam ca sĩ có tám lần dẫn đầu danh sách 10 anh trai được chú ý nhất tuần, gần như không rời top 10 suốt chương trình. Lượng người hâm mộ từ Anh trai say hi 2024 tạo lợi thế đáng kể cho nam ca sĩ ở cuộc đua bình chọn.

Trong đêm chung kết, anh nhận vị trí biểu diễn cuối ở phần thi solo. Quang Hùng MasterD dựng Casting thành buổi tuyển vai, cùng Pháo đóng vai nữ đạo diễn. Anh kết hợp diễn xuất, vũ đạo và rap tiếng Thái gây bùng nổ. Trước giờ diễn, nam ca sĩ nói muốn chứng minh âm nhạc của mình có thể đi xa hơn nhận xét một màu. Tiết mục cho thấy nỗ lực của nam ca sĩ, dù phần âm nhạc vẫn dựa nhiều vào sở trường luyến láy của anh.

Đến tối 2/10, Casting đứng thứ năm trên bảng thịnh hành âm nhạc YouTube tại Việt Nam, cao nhất trong các tiết mục solo của tập 13. Trễ giờ cơm do Quang Hùng MasterD làm đội trưởng cùng Wean Lê, Xuân Định K.Y và Sơn.K đứng thứ hai với khoảng 1,3 triệu lượt xem. Tổng lượt xem các tiết mục solo và nhóm có anh tham gia đạt khoảng 42,5 triệu, dẫn đầu 24 anh trai. Đây là thành tích bất bại của Quang Hùng trong cuộc đua giành lợi thế ở Tinh hà say hi.