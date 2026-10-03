Sắc vóc của 'ngọc nữ' Nhật Bản bất ngờ kết hôn với Takefusa Kubo

Tối 2/10, nữ diễn viên Fukuhara Haruka (28 tuổi) và tuyển thủ Nhật Bản Takefusa Kubo (25 tuổi) đồng loạt thông báo đã kết hôn. Cả hai đăng ảnh chung trên trang cá nhân, cùng đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái và cho biết muốn hỗ trợ nhau, xây dựng một gia đình ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Phía công ty quản lý của Fukuhara xác nhận nữ diễn viên không mang thai và vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Cuộc hôn nhân gây bất ngờ bởi trước đó hai người gần như không để lộ dấu hiệu hẹn hò. Theo NEWS Post Seven, Kubo được cho là người chủ động theo đuổi Fukuhara trong thời gian dài, còn nữ diễn viên ban đầu khá thận trọng. Một nguồn tin thân cận cho biết cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2025, song thông tin này chưa được hai nhân vật xác nhận. Báo Nhật cũng từng tiết lộ Fukuhara có thời điểm âm thầm sang Tây Ban Nha xem bóng đá, cũng là nơi Kubo đang thi đấu.

Thông tin kết hôn nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Nhật Bản bởi cả Fukuhara Haruka và Kubo Takefusa đều là những gương mặt nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Fukuhara Haruka hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, nổi tiếng với chương trình Cookin' Idol! Ai! Mai! Main! trước khi chuyển sang đóng phim. Trong khi đó, Kubo được truyền thông theo sát từ khi gia nhập học viện Barcelona, được xem là thần đồng bóng đá Nhật Bản. Việc hai người bất ngờ công bố hôn sự khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, thậm chí website của công ty quản lý Fukuhara có thời điểm không thể truy cập vì lượng quan tâm tăng cao.

Fukuhara Haruka sinh năm 1998 tại Saitama, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Cô được khán giả Nhật biết đến rộng rãi qua chương trình thiếu nhi Cookin' Idol! Ai! Mai! Main!, từ đó gắn với biệt danh “Main-chan” trong nhiều năm. Sau giai đoạn sao nhí, Fukuhara tiếp tục làm người mẫu rồi chuyển trọng tâm sang diễn xuất, dần xây dựng vị trí riêng trong thế hệ nữ diễn viên trẻ của Nhật Bản.

Bước tiến quan trọng trong sự nghiệp đến khi Fukuhara vượt qua hơn 2.500 ứng viên để trở thành nữ chính của Maiagare!, loạt phim truyền hình buổi sáng của NHK. Đây được xem là một trong những cột mốc lớn với diễn viên nữ tại Nhật bởi độ phủ rộng và sức ảnh hưởng của dòng phim này. Những năm sau đó, cô tiếp tục đảm nhận vai chính ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, đồng thời nhận giải Diễn viên mới tại Japan Academy Film Prize lần thứ 47.

Fukuhara thường tạo thiện cảm với lối diễn tự nhiên, nhẹ nhàng và phù hợp những nhân vật có vẻ ngoài mềm mại nhưng giàu nội lực. Ngoại hình cũng là một phần nổi bật trong hình ảnh của cô. Nữ diễn viên cao khoảng 1,60 m, có gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và phong cách nữ tính. Truyền thông, tạp chí làm đẹp Nhật thường dùng từ “tōmeikan”, mang nghĩa trong trẻo, tinh khôi, khi mô tả vẻ ngoài của Fukuhara. Những năm gần đây, hình ảnh của cô dần chuyển từ đáng yêu sang thanh lịch, trưởng thành hơn.

Trái với mức độ nổi tiếng, đời tư của Fukuhara khá kín tiếng. Cô từng được người hâm mộ ghép đôi với một số bạn diễn nam, song phần lớn chỉ dừng ở suy đoán và không có mối quan hệ nào được xác nhận. Trước khi thông báo kết hôn với Kubo Takefusa, nữ diễn viên cũng gần như chưa từng để lộ dấu hiệu hẹn hò.

Thuận Minh