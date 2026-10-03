Á Quân Tinh Hà 'Say Hi': Dương Domic và hành trình không ngừng cống hiến cho âm nhạc

Sau nhiều nỗ lực trên sân khấu Tinh Hà “Say Hi”, danh hiệu Á quân chính thức thuộc về Dương Domic. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn nhận giải Anh Trai Ánh Sáng Tinh Hà - giải thưởng do chương trình bầu chọn nhằm vinh danh nghệ sĩ trẻ toàn năng của V-Pop với tinh thần cống hiến hết mình cho âm nhạc.

Các giải thưởng này đã khép lại một hành trình mà ở đó Dương Domic không ngừng thử sức với những màu sắc mới. Quan trọng hơn, đây cũng là dấu mốc cho sự chuyển mình và bứt phá của nam ca sĩ sau một khoảng thời gian liên tục làm mới bản thân.

Dương Domic còn nhận được giải thưởng The Leader Icon.

Trước khi trở lại với Tinh Hà “Say Hi”, Dương Domic đã có một vị trí nhất định trong lòng công chúng sau Anh Trai “Say Hi” 2024. Hàng loạt ca khúc như Không Thời Gian, Mất Kết Nối, Sạc Dự Phòng,... giúp nam ca sĩ được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Vì thế, việc Dương Domic tiếp tục xuất hiện trong một chương trình “Say Hi” cũng từng khiến không ít khán giả đặt câu hỏi. Khi đã có những ca khúc tạo được dấu ấn riêng, lý do nào khiến anh lựa chọn bước vào một hành trình mới?

Có lẽ câu trả lời nằm ở chính điều Dương Domic luôn theo đuổi: Không ngừng cống hiến cho âm nhạc và khám phá những điều bản thân có thể làm được.

Trong Tinh Hà “Say Hi”, Dương Domic nhiều lần đặt mình vào những thử thách mới. Những sân khấu mang màu sắc khác với những gì khán giả từng quen thuộc ở anh đã kéo theo không ít sự hoài nghi về âm nhạc. Những lựa chọn ấy đôi khi khiến khán giả thắc mắc, nhưng đồng thời cũng mở ra một Dương Domic sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Trước đó, khi chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Dương Domic từng cho biết anh muốn thử sức, đổi mới và bứt phá những giới hạn. Vì vậy, những thử nghiệm trên sân khấu Tinh Hà “Say Hi” có thể được nhìn như một phần trong hành trình anh chủ động tìm kiếm những phiên bản mới của chính mình.

Các ca khúc của Dương Domic tại Tinh Hà "Say Hi" từng khiến khán giả hoài nghi.

Không chỉ thử nghiệm với màu sắc âm nhạc, Dương Domic còn để lại dấu ấn ở vai trò dẫn dắt. Trong 5 Live Stage, anh có 4 lần đảm nhận vị trí đội trưởng. Vai trò này đặt nam ca sĩ trước nhiều thử thách và trách nhiệm, từ định hướng, kết nối các thành viên đến cân bằng màu sắc để mỗi người đều có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu.

Với thái độ làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Dương Domic nhiều lần được MC Trấn Thành dành lời khen khi luôn ủng hộ đồng đội hết mình. Thậm chí, anh còn nhường những phần hay nhất trong bài hát cho đồng đội. Chính vì lẽ đó, mà anh cũng chính là chủ nhân của danh hiệu The Leader Icon - Đội trưởng được yêu thích nhất được bầu chọn bởi 16/24 Anh Trai.

Đến đêm trao giải, nam ca sĩ có dịp nhìn lại hành trình của mình bằng một chia sẻ nhiều cảm xúc: “Mình là người có niềm tin rất mãnh liệt vào những điều mà mình làm, những thứ mình đang theo đuổi. Cho dù, niềm tin đó đôi khi khác với mọi người thì mình vẫn sẽ tiếp tục kiên định với con đường ấy. Nhưng ngày hôm nay rất may mắn khi mà niềm tin của mình và của mọi người được giống nhau.”

Từ những ca khúc giúp anh tạo dấu ấn sau Anh Trai “Say Hi” 2024, đến hành trình trở lại với Tinh Hà “Say Hi”, Dương Domic cho thấy một nghệ sĩ trẻ chưa muốn dừng lại ở những gì đã có. Anh tiếp tục tìm kiếm những giới hạn mới, thử sức ở những vai trò mới và đưa những màu sắc khác nhau vào âm nhạc.

Khép lại chương trình Tinh Hà “Say Hi” với danh hiệu Á quân, giải thưởng Anh Trai Ánh Sáng Tinh Hà và The Leader Icon, Dương Domic có thêm một dấu mốc trên hành trình âm nhạc của mình. Nhưng sau tất cả, điều còn lại có lẽ không chỉ là những danh hiệu, mà còn là một Dương Domic sẵn sàng thử, sẵn sàng thay đổi và vẫn kiên định với con đường mình đã chọn.