'Anh tài' Hà An Huy trở về trường cũ, khuấy động đêm nhạc hội chào tân sinh viên

Tối 2-10, Trường Đại học Thăng Long tổ chức đêm nhạc hội với chủ đề AWAKEN với chủ đề "Đánh thức giấc mơ" - sự kiện điểm nhấn khép lại hơn một tháng hoà nhập sôi nổi của gần 3.000 tân sinh viên K39.

Linh hồn của đêm nhạc hội là sự quy tụ của dàn nghệ sĩ khách mời - những sinh viên đã trưởng thành từ Trường Đại học Thăng Long.

Ca sỹ Hà An Huy giao lưu với các đồng môn Trường Đại học Thăng Long và thể hiện nhiều ca khúc được yêu thích

Được chờ đợi nhất là ca sỹ Hà An Huy - Quán quân Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023, cái tên đang "đốn tim" khán giả chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, từng là sinh viên Khóa 34 Khoa Âm nhạc ứng dụng.

Trở lại trường cũ, Hà An Huy có màn giao lưu dí dỏm và truyền cảm hứng cho các sinh viên – đồng môn, đồng thời thể hiện 3 ca khúc được yêu thích gồm: Nhức tiềm thức, Chẳng cần bình yên và Đón bình minh.

Cùng Hà An Huy thổi bùng không khí sôi động của sự kiện còn có Uprize - nhóm nhạc bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng, có thành viên Leon (Tạ Hoàng Long) là sinh viên K37 khoa Âm nhạc ứng dụng; cùng hơn 30 ca khúc được trình diễn bởi các sinh viên tài năng của Khoa Âm nhạc ứng dụng và các Câu lạc bộ nghệ thuật của nhà trường.

Sinh viên Trường Đại học Thăng Long gây ấn tượng khi kết hợp chất liệu dân gian truyền thống với sự trẻ trung đương đại trong các tiết mục biểu diễn

Nhóm nhạc Uprize mang đến tiết mục sôi động, tràn đầy năng lượng

Những tiết mục sôi động, được làm mới màu sắc âm nhạc và thổi hồn năng lượng được trình diễn bởi các sinh viên, cựu sinh viên đã biến sân khấu AWAKEN trở thành nơi đam mê và sức trẻ cất tiếng.

Cũng trên sân khấu AWAKEN, Trường Đại học Thăng Long đã vinh danh và khen thưởng trực tiếp 25 tân sinh viên K39 có điểm đầu vào cao nhất đến từ 25 chương trình đào tạo.

Đây không chỉ là sự ghi nhận của nhà trường dành cho những nỗ lực học tập mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để các thành viên trong cộng đồng Thăng Long bắt đầu hành trình mới với tinh thần không ngừng cố gắng.

Ban lãnh đạo Trường Đại học Thăng Long khen thưởng các tân sinh viên đạt điểm thi cao và đội bóng chuyền nữ giành giải Ba tại Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026

Bên cạnh đó, thông qua tư liệu về những khoảnh khắc đầu tiên tươi mới và đầy cảm xúc của tân sinh viên, Trường Đại học Thăng Long thể hiện sự trân trọng đối với gần 3.000 tân sinh viên, mong muốn xây dựng một cộng đồng Thăng Long lớn mạnh, yêu thương nơi mỗi sinh viên luôn cảm thấy được chào đón, kết nối và thuộc về.

Chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên K39 AWAKEN với tinh thần trẻ trung, năng động cho thấy sự tiên phong của Trường Đại học Thăng Long trong đổi mới môi trường giáo dục, nhanh nhạy nắm bắt tâm lý người trẻ để đến gần hơn với sinh viên, tạo cảm hứng cho các em không ngừng học tập và sáng tạo.

Sự kiện cũng thể hiện nỗ lực của Nhà trường trong việc xây dựng môi trường chuyên nghiệp và sát với nhu cầu của thị trường lao động để sinh viên trau dồi kỹ năng, thử nghiệm và tự tin tỏa sáng.