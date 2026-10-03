Kwon Eun Bi khoe visual rạng rỡ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Kwon Eun Bi nhận được sự chú ý khi khoe diện mạo tươi tắn trong loạt ảnh ghi lại chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ ca sĩ lựa chọn phong cách trẻ trung, năng động, đồng thời gây ấn tượng bởi biểu cảm vui vẻ và nguồn năng lượng tích cực.

Cụ thể, mới đây, Kwon Eun Bi đăng tải nhiều hình ảnh trên trang cá nhân cùng dòng chú thích ngắn gọn. Đây là những khoảnh khắc được nữ ca sĩ ghi lại trong chuyến ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Không cầu kỳ trong cách tạo dáng, cô vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài rạng rỡ.

Kwon Eun Bi trong chuyến ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong loạt ảnh, Kwon Eun Bi diện áo halter kết hợp chân váy mini, khoe đôi chân thon gọn và vóc dáng cân đối. Nữ ca sĩ tựa người bên bàn tại một quán cà phê, hướng ánh mắt về một phía, tạo nên khoảnh khắc vừa tự nhiên vừa có chất thời trang. Trang phục trẻ trung cũng giúp cô tôn lên vẻ nữ tính nhưng không kém phần năng động.

Đáng chú ý, ở một bức ảnh khác, Kwon Eun Bi xuất hiện trước đài phun nước với tư thế bật nhảy đầy phấn khích. Biểu cảm vui vẻ cùng khoảnh khắc bung xõa khiến hình ảnh của nữ ca sĩ trở nên gần gũi hơn. Thay vì những màn tạo dáng cầu kỳ, khoảnh khắc nhảy lên đầy tự nhiên lại nhận được nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Kwon Eun Bi, cho rằng cô ngày càng trẻ trung và rạng rỡ. Một số bình luận nhận xét nữ ca sĩ mang đến cảm giác đầy sức sống, trong khi những người khác thích thú trước biểu cảm vui vẻ của cô khi khám phá địa điểm mới. Nhiều khán giả cũng cho rằng loạt ảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ giúp Kwon Eun Bi thể hiện rõ hình ảnh năng động, thoải mái bên ngoài sân khấu.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Kwon Eun Bi.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995 và ra mắt làng giải trí vào năm 2018 với tư cách thành viên nhóm nhạc IZ*ONE. Sau khi nhóm kết thúc hoạt động, cô chuyển hướng sang sự nghiệp solo và phát hành các ca khúc như Glitch, Underwater. Qua thời gian hoạt động riêng, Kwon Eun Bi tiếp tục duy trì hình ảnh nữ ca sĩ đa năng, đồng thời thường xuyên gây chú ý với phong cách thời trang và diện mạo ngày càng trưởng thành.