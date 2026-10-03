Anh Thư - Lâm Thanh Mỹ hé lộ mối quan hệ cô trò nhiều ẩn số trong 'Cộng trừ nhân chia'

Hình ảnh hé lộ tạo hình của Anh Thư và Lâm Thanh Mỹ trong bối cảnh trường học. Cùng xuất hiện trên một hành lang, hai nhân vật lại mang sắc thái trái ngược, phần nào gợi mở mối quan hệ giữa cô giáo và nữ sinh trong phim.

Diễn viên Anh Thư trong vai cô giáo

Theo ê-kíp, "Cộng trừ nhân chia" mang màu sắc kinh dị - tâm lý - giật gân, lấy bối cảnh một ngôi trường quốc tế dành cho giới tinh hoa và lựa chọn Dark Academia (bí ẩn, cổ điển) làm cảm hứng thẩm mỹ chủ đạo. Nhà sản xuất giới thiệu đây là lần đầu phong cách Dark Academia được khai thác trong một bộ phim học đường trên màn ảnh Việt.

Bên cạnh hình ảnh, âm nhạc cũng là yếu tố được đạo diễn Irving Ly chú trọng. The Flob - nhóm nhạc đứng sau ca khúc "Đại khải hoàn" sẽ thực hiện nhạc phim cho "Cộng trừ nhân chia".

Nói về lựa chọn này, Irving Ly cho biết âm nhạc của The Flob mang đến cho anh cảm giác về “một sự nổi loạn đầy sắc sảo”. Theo nam đạo diễn, những phản đề và tinh thần chất vấn các quy luật bất thành văn trong âm nhạc của nhóm có sự tương đồng với cốt lõi của "Cộng trừ nhân chia" - một thế giới nơi những trật tự, quy tắc bị đẩy đến mức cực đoan và gây ra những tổn thương khó chữa lành.

Poster của "Cộng trừ nhân chia"

Theo ê-kíp, sự kết hợp giữa âm nhạc của The Flob và câu chuyện của "Cộng trừ nhân chia" sẽ góp phần hoàn thiện màu sắc riêng của tác phẩm.

"Cộng trừ nhân chia" xoay quanh một nữ sinh chuyển đến một ngôi trường quốc tế danh tiếng. Tại đây, cô liên tiếp vướng vào những vụ việc đau lòng và chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ bí. Càng tìm kiếm sự thật, nữ sinh càng phát hiện những bí mật đen tối ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi trường.

Lâm Thanh Mỹ trong phim "Cộng trừ nhân chia"

Những sự việc nối tiếp nhau đẩy cô vào một “bài toán” ngày càng phức tạp. Để tìm ra lời giải, nữ sinh phải đối diện với câu hỏi: mình sẵn sàng đánh đổi đến đâu?

"Cộng trừ nhân chia" dự kiến khởi chiếu vào tháng 1/2027.