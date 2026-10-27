Nhật Bản phê duyệt tiêu chí lựa chọn thủ đô dự phòng

Quang cảnh thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/10, Chính phủ Nhật Bản phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn địa phương làm “thủ đô dự phòng," nhằm bảo đảm duy trì hoạt động điều hành đất nước khi xảy ra thảm họa lớn tại khu vực Tokyo, đồng thời giảm tình trạng tập trung dân số và nguồn lực kinh tế vào thủ đô hiện nay.

Theo quy định, địa phương được lựa chọn phải nằm ngoài vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của động đất lớn tại Tokyo và núi Phú Sĩ phun trào; có cơ sở hạ tầng hành chính đáp ứng yêu cầu tiếp nhận chức năng của các cơ quan trung ương.

Ngoài ra, địa phương phải chiếm ít nhất 1,2% dân số cả nước, đóng góp tối thiểu 2,1% GDP và có thành phố đặt trụ sở của ít nhất 14 cơ quan khu vực thuộc các bộ, ngành trung ương. Địa phương cũng phải đáp ứng yêu cầu về mô hình quản lý đô thị hoặc có thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền tỉnh và thành phố.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara, các tiêu chí được xây dựng khách quan trên cơ sở số liệu thống kê và thảo luận tại Quốc hội, không nhằm ưu tiên bất kỳ địa phương nào.

Hiện chỉ có 4 trong số 47 tỉnh, thành phố của Nhật Bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện, gồm Hokkaido, Aichi, Osaka và Fukuoka. Các địa phương này đang chuẩn bị đề án trình chính phủ xem xét.

Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Hisayuki Fujii nêu rõ chính sách trên nhằm bảo đảm hoạt động liên tục của bộ máy nhà nước trong tình huống khẩn cấp, giảm áp lực lên Tokyo và thúc đẩy phát triển các trung tâm kinh tế tại nhiều khu vực.

Trước đó, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật về thành lập thủ đô thứ hai hồi tháng 7. Chính phủ dự kiến thành lập ban chỉ đạo do Thủ tướng Sanae Takaichi đứng đầu và xây dựng chính sách cơ bản về chức năng của thủ đô dự phòng trong vòng một năm.

Hiện Nhật Bản chưa ấn định thời điểm lựa chọn địa điểm cuối cùng cũng như danh sách các cơ quan trung ương có thể di dời và cơ chế phân bổ ngân sách thực hiện./.