Từ nay chính thức gọi cấp cứu bằng số 113: Người dân cần biết gì?

Cụ thể, từ ngày 1-11-2026, người dân có thể gọi đầu số 113 để yêu cầu hỗ trợ y tế khi xảy ra tai nạn, sự cố hoặc tình huống khẩn cấp cần cấp cứu. Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông tư số 42/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện.

Từ ngày 1-11, người dân có thể gọi đầu số 113 để yêu cầu hỗ trợ y tế khi xảy ra tai nạn, sự cố hoặc tình huống khẩn cấp cần cấp cứu. Ảnh minh họa: AI

Theo đó, các yêu cầu hỗ trợ y tế qua đầu số 113 được chuyển đến nhân viên y tế trực tại Tổng đài 113 thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố để xử lý.

Khi nhận thông tin, nhân viên trực tổng đài sẽ trao đổi với người gọi để xác định nhu cầu, đánh giá tình trạng người bệnh hoặc người bị nạn, phân loại mức độ khẩn cấp. Trường hợp cần cấp cứu, tổng đài phát lệnh điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện phù hợp, ưu tiên đơn vị có khả năng tiếp cận hiện trường nhanh nhất.

Đáng chú ý, lệnh điều động cấp cứu ngoại viện do nhân viên y tế trực Tổng đài 113 phát ra có tính bắt buộc đối với cơ sở cấp cứu được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị phải bố trí kíp cấp cứu, phương tiện và nguồn lực phù hợp, nhanh chóng đến hiện trường để sơ cứu, cấp cứu và thực hiện các biện pháp chuyên môn cần thiết.

Không dừng lại ở việc điều xe cứu thương, Tổng đài 113 còn tham gia theo dõi quá trình cấp cứu, phối hợp với kíp cấp cứu lựa chọn bệnh viện tiếp nhận căn cứ vào tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn, năng lực tiếp nhận và điều kiện vận chuyển. Khi phát sinh tình huống vượt quá khả năng xử trí, kíp cấp cứu phải thông báo tổng đài để đề nghị hỗ trợ.

Một yêu cầu quan trọng khác là các bệnh viện tiếp nhận cấp cứu phải tổ chức bộ phận trực thông tin, bảo đảm khả năng tiếp nhận người bệnh liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Cơ sở y tế cũng phải cập nhật tình trạng sẵn sàng tiếp nhận và kịp thời thông báo cho tổng đài nếu phát sinh tình huống bất khả kháng khiến không thể tiếp nhận người bệnh theo kế hoạch.

Cơ sở y tế phải cập nhật tình trạng sẵn sàng tiếp nhận và kịp thời thông báo cho tổng đài nếu phát sinh tình huống bất khả kháng. Ảnh: Nhã Uyên

Để nâng cao hiệu quả điều phối, xe cứu thương tham gia hệ thống phải được lắp đặt thiết bị định vị và kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố. Qua đó, cơ quan điều phối có thể theo dõi phương tiện, nắm bắt quá trình di chuyển và chủ động phân bổ nguồn lực.

Theo lộ trình, trước ngày 1-7-2027, các địa phương phải hoàn thành danh sách nhân viên y tế trực Tổng đài 113; đồng thời đầu tư, nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị cần thiết.

Việc tích hợp chức năng tiếp nhận cấp cứu y tế vào đầu số 113 nằm trong định hướng kết nối các đầu số khẩn cấp 113, 114 và 115 thành hệ thống tiếp nhận, điều phối thống nhất.

Theo Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc dự kiến vận hành từ năm 2027, kết nối với nền tảng tích hợp các đầu số dịch vụ khẩn cấp do Bộ Công an xây dựng.