El Nino rất mạnh, thời tiết miền Bắc 3 tháng tới diễn biến thế nào?

Theo nhận định khí hậu từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 của cơ quan khí tượng, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%, tăng 3% so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước. Trong khi đó, xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn 4%.

Nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

Về nhiệt độ, trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức nhiệt phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiệt độ có thể cao hơn TBNN từ 1-2 độ C.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước 3 tháng tới phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm.

Đối với lượng mưa, trong tháng 11/2026, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ xấp xỉ mức trung bình. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có lượng mưa thấp hơn TBNN từ 20-40%.

Tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 10-20mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ mức trung bình. Từ Quảng Trị đến TP Huế, lượng mưa thấp hơn TBNN từ 20-40mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có lượng mưa thấp hơn TBNN từ 10-20mm.

Đến tháng 1/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ TBNN. Các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30mm, riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, lượng mưa tháng 11/2026 phổ biến từ 50-100mm, có nơi cao hơn. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/tháng, có nơi cao hơn.

Tại khu vực Trung Bộ, tháng 11/2026, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 200-400mm, có nơi cao hơn; Cao nguyên Trung Bộ từ 30-50mm.

Đến tháng 12/2026, lượng mưa tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 150-300mm, có nơi cao hơn. Cao nguyên Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi cao hơn.

Trong khoảng 3 tháng tới khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến cao hơn hoặc xấp xỉ TBNN.

Trong tháng 1/2027, lượng mưa tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 20-40mm; từ Quảng Trị đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 50-100mm. Riêng Cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa.

Tại Nam Bộ, lượng mưa tháng 11/2026 phổ biến từ 80-150mm, có nơi cao hơn. Tháng 12/2026 giảm xuống còn 20-40mm, có nơi cao hơn. Đến tháng 1/2027, khu vực này phổ biến ít mưa.

Bão ít hơn trung bình, rét đậm, rét hại xuất hiện muộn

Đối với lưu vực sông Mê Kông, cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa tại khu vực thượng lưu trong tháng 11/2026 cao hơn TBNN từ 10-20%; tháng 12/2026 cao hơn từ 10-15%. Đến tháng 1/2027, khu vực này phổ biến ít mưa.

Tại khu vực trung lưu, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN từ 10-30%. Riêng khu vực phía Bắc trong tháng 11 và tháng 12/2026, lượng mưa phổ biến xấp xỉ mức trung bình.

Ở khu vực hạ lưu, lượng mưa trong tháng 11-12/2026 phổ biến thấp hơn TBNN từ 20-40%. Riêng khu vực phía Nam trong tháng 11/2026, lượng mưa xấp xỉ mức trung bình. Sang tháng 1/2027, lượng mưa được dự báo thấp hơn TBNN từ 30-60%.

Về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão, ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm, Biển Đông có 2,8 cơn bão, ATNĐ hoạt động, trong đó khoảng 1,1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Đáng chú ý, không khí lạnh (KKL) có khả năng hoạt động yếu hơn TBNN. Rét đậm, rét hại được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh, nhưng thời gian xảy ra không kéo dài.

Đối với mưa lớn, trong tháng 11-12/2026, khu vực Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Dù vậy, cần lưu ý nguy cơ thiếu hụt lượng mưa so với TBNN tại nhiều nơi ở Trung Bộ, ngay trong những tháng chính của mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn trên diện rộng tại khu vực này có xu hướng giảm.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.