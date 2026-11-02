Giao xe cho con chưa có bằng lái gây tai nạn, 2 mẹ con cùng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đoàn Văn Hứa và Nguyễn Thị Bé. Ảnh: CACC

Ngày 2/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Thị Bé (SN 1984, mẹ của Hứa, cùng trú tại phường Thành Sen) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, dù biết con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, bà Bé vẫn giao xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm³ cho Hứa quản lý, sử dụng.

Ngày 5/8/2026, khi điều khiển xe máy lưu thông qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng, thuộc phường Thành Sen, Hứa không chú ý quan sát, không giảm tốc độ nên đã va chạm với xe mô tô do chị Đ.T.T.T. (SN 2007, trú tại phường Thành Sen) điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị T. bị thương tích với tỷ lệ 78%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm của người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Chủ sở hữu, người quản lý phương tiện cần chấp hành nghiêm quy định, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện, tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: Fanpage Công an tỉnh Hà Tĩnh