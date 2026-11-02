Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Hoa Kỳ trong Năm APEC 2027

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp bà Camille Dawson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng thường trực phụ trách Cục Truyền thông Công chúng toàn cầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chào mừng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam đầu tiên của bà Camille Dawson; bày tỏ đánh giá cao việc Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp tổ chức khoá tập huấn về truyền thông phục vụ đăng cai Năm APEC 2027 và bà Camille Dawson trực tiếp tham gia chia sẻ kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong công tác tổ chức các sự kiện truyền thông lớn, nhất là qua sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC năm 2023 tại San Francisco, Hoa Kỳ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các địa phương nơi diễn ra các sự kiện APEC 2027 và cơ quan báo chí chủ chốt của Việt Nam; xem đây là hoạt động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đào tạo thiết thực.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định bên cạnh việc phối hợp với các nền kinh tế chuẩn bị tốt nội dung cho các cuộc họp, Việt Nam hết sức coi trọng công tác truyền thông, mong muốn truyền tải hình ảnh, thông điệp của APEC và Việt Nam đến với thế giới; sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí quốc tế đến tác nghiệp, đưa tin; đồng thời, cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam trong các dịp đăng cai tổ chức hội nghị APEC năm 2006, 2017; mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Hoa Kỳ, bảo đảm thành công của năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao sự phối hợp của Đại sứ quán Hoa Kỳ trong tổ chức tập huấn về truyền thông phục vụ Năm APEC 2027, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thông tin đối ngoại và các cơ quan báo chí Việt Nam.

Về hợp tác song phương, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, mong muốn phát triển quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững; đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; thúc đẩy thương mại - đầu tư phát triển cân bằng; đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường chia sẻ thông tin khách quan, tích cực, góp phần củng cố quan hệ hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Camille Dawson bày tỏ vui mừng thăm và làm việc tại Việt Nam; khẳng định Hoa Kỳ luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, cũng như hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027, trong đó có việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ việc đăng cai APEC 2023 và triển khai công tác truyền thông APEC; cho rằng đây là một ví dụ rất cụ thể và sinh động cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ - Việt Nam.