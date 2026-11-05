Nhấn chìm 'Lữ đoàn đỏ'

Chủ nhà Fenerbahce sau khi về đích thứ 2 Super Lig (giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ) mùa giải trước, họ đã khởi đầu chậm chạp ở mùa này khi chỉ giành 16 điểm sau 10 trận, đứng thứ 6 trên BXH. Tại Champions League, Fenerbahce cũng thể hiện phong độ thất vọng khi chỉ giành 2 điểm sau 2 trận, đứng thứ 31 trên BXH. Do vậy, sau trận thua đối thủ truyền kiếp Galatasaray, đội bóng sọc vàng đen đã chia tay HLV trưởng Ismail Kartal và bổ nhiệm HLV tạm quyền Dirk Kuyt. Dù vậy, ngay trong trận ra mắt, chiến lược gia người Hà Lan đã thua Goztepe 1-2 ngay trên sân nhà. Đón tiếp Liverpool cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của HLV Dirk Kuyt với đội bóng một thời ông gắn bó, khi chiến lược gia người Hà Lan từng thi đấu tại Anfield 6 năm (2006-2012), ghi 71 bàn thắng sau 285 lần ra sân trên mọi đấu trường. Và trong lần tái ngộ này, Dirk Kuyt đã dẫn dắt các học trò đánh bại đội bóng cũ của mình bằng một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Về phía đội khách Liverpool, “Lữ đoàn đỏ” đang dần tìm được nhịp điệu dưới thời tân HLV Andoni Iraola. Sau thất bại 0-3 trước Man City, The Reds đã giành 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đặc biệt là chiến thắng 2-0 trước Brighton đang có phong độ cao và chiến thắng trên chấm phạt đền trước Chelsea tại League Cup. Tại Champions League, HLV Iraola cùng các học trò cũng giành 6 điểm tuyệt đối trong giai đoạn đó, trước LASK (6-3) và Villarreal (4-3). Sau 3 trận, họ cũng giành 9 điểm trọn vẹn, đứng thứ 3 trên BXH. Với phong độ cực kỳ ổn định và chói sáng trên mọi mặt trận, cùng với việc “Lữ đoàn đỏ” chỉ thua 1/6 trận đấu gần nhất và toàn thắng cả 3 trận với 15 bàn thắng tại vòng bảng Champions League mùa này, tưởng chừng như Liverpool sẽ có chiến thắng thứ 4. Tuy nhiên điều ngược lại đã xảy ra, dù cho “Lữ đoàn đỏ” là đội vươn lên dẫn trước.

Sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool chủ động áp đặt lối chơi, còn chủ nhà Fenerbahce chấp nhận chơi phòng ngự phản công. Trong thế trận ấy, “Lữ đoàn đỏ” đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 25, Trey Nyoni tiền vệ trẻ của Liverpool tung cú sút 1 chạm trái phá bên rìa vòng cấm, đánh bại Ederson. Nhưng chỉ 4 phút sau, trận đấu lại trở về vạch xuất phát, khi Greenwood tung cú sút phạt có phần may mắn, khi bóng đập hàng rào Liverpool, đổi hướng bay vào lưới, 1-1 cũng là tỉ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Liverpool một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 69. Sau khi Cody Gakpo và Isak được tung vào sân đã lập tức phát huy tác dụng khi chỉ 3 phút sau, Gakpo đã tạt bóng từ cánh trái vào trong cho Isak bật cao đánh đầu lập công, tái lập thế dẫn bàn cho “Lữ đoàn đỏ”. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được, bởi Fenerbahce đã làm nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng bằng 2 bàn thắng của Archie Brown (phút 73) và Vedat Muriqi (phút 79), qua đó nhấn chìm “Lữ đoàn đỏ” tại chảo lửa Istanbul.