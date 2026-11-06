Nhận định trận đấu Everton vs Coventry City, 3h00 ngày 7.11: Điểm tựa sân nhà

Phong độ Everton vs Coventry City

Chỉ trong vòng ít ngày, Everton liên tiếp gieo sầu cho Newcastle. Ngoài chiến thắng 3-1 ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, thầy trò HLV David Moyes còn ca khúc khải hoàn ngay tại sào huyệt St James' Park của đối thủ vùng Đông bắc.

Cú đúp kết quả tích cực chắc chắn giúp đội chủ sân Hill Dickinson tìm lại sự tự tin sau liên tiếp 2 thất bại dưới tay Chelsea và Arsenal, đều với tỷ số 0-2. Hiện tại, Everton đứng thứ 7 trên BXH, chỉ kém Liverpool ở vị trí thứ 5 khoảng cách 2 điểm.

Đây được đánh giá là màn khởi đầu ấn tượng của đội bóng thành phố cảng, phần nào dập tắt những chỉ trích nhắm vào đội ngũ ban lãnh đạo về kỳ chuyển nhượng mùa hè ảm đạm. Song mùa giải mới trôi qua gần 1/4 chặng đường, để hướng đến mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu, "The Toffees" cần tiếp tục duy trì bộ mặt ổn định.

Xét về khía cạnh cân bằng, Everton đang làm rất tốt. Lối chơi có phần thực dụng, lấy phòng ngự làm gốc, của David Moyes đang phát huy hiệu quả. Thông số 9 bàn thắng và 9 bàn thua sau 9 vòng đấu như thay lời muốn nói.

Nắm trong tay lợi thế sân nhà và chỉ phải đón tiếp tân binh Coventry City, Everton không ngần ngại hướng đến 3 điểm trọn vẹn. 6 lần đón khách từ đầu mùa, đội chủ nhà đã thắng tới 4, hòa 1 và thua 1.

Đã có lúc, Coventry City bị xếp vào diện ứng viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng. Suốt 4 vòng đầu, tân binh này đều tay trắng, thủng lưới 10 lần và không có nổi pha lập công nào. Nhưng kể từ sau chiến thắng 1-0 trên sân Nottingham ở vòng 5, Coventry City như được cởi bỏ áp lực.

4 trận gần đây, đoàn quân dưới trướng HLV Frank Lampard thắng 2 và thua 2. Trong đó, chiến thắng 3-1 ở cuộc đón tiếp Sunderland cách đây 1 tuần mang ý nghĩa rất quan trọng. Với 9 điểm hiện có, Coventry City đang đứng thứ 16, tạo ra cách biệt 2 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ.

Vị thế chưa an toàn vừa tạo ra sức ép, đồng thời tiếp thêm quyết tâm chiến đấu cho Awoniyi và các đồng đội. Nếu có thể rời Liverpool cùng 1 điểm cũng đã được xem như thành công với đội khách.

Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Coventry City mới thua 1 lần khi hành quân đến "tổ ấm" của Everton. Nhưng ở lần trở lại này, "The Sky Blues" rất có thể sẽ đi dễ khó về.

Thông tin lực lượng Everton vs Coventry City

Everton: Jack Grealish vẫn đang trong quá trình thực hiện án kỷ luật nội bộ.

Coventry City: Aurele Amenda, Haji Wright, Josh Eccles và Luke Woolfenden đều chưa thể trở lại sau chấn thương. Khả năng ra sân của Bobby Thomas và Frank Onyeka cần đánh giá thêm.

Đội hình dự kiến Everton vs Coventry City

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Rohl, Dewsbury-Hall, George; Barry

Coventry City: Rushworth; Van Ewijk, Mfuni, Pinnock, Dasilva; Yirenkyi, Torp; Sakamoto, Rudoni, Gboho; Awoniyi

Dự đoán: 2-1