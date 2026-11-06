Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/11: AC Milan thua sốc

Rạng sáng 6/11, Europa League 2026/27 chứng kiến những kết quả trái ngược của hai đại diện Italy khi AC Milan nhận thất bại ngay tại San Siro, còn Juventus giành ba điểm quan trọng trên đất Hà Lan. Benfica và Bournemouth tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng, trong khi Marseille gây bất ngờ trước Bayer Leverkusen.

Tại Việt Nam, vòng 7 V.League trở lại với hai cuộc đối đầu đáng chú ý, đặc biệt là chuyến làm khách của đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 6/11: AC Milan thua sốc, Juventus giành chiến thắng quan trọng

AC Milan tiếp tục gây thất vọng tại Europa League khi để Ferencváros đánh bại 2-0 ngay trên sân San Siro. Đây là trận đấu mà đại diện Italy không thể hiện được sự hiệu quả trong tấn công, đồng thời liên tục gặp khó trước những tình huống gây sức ép của đội khách.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, phần lớn nhờ những pha cứu thua của thủ môn trẻ Lorenzo Torriani bên phía Milan. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội chủ nhà không thể duy trì sự chắc chắn sau giờ nghỉ.

Phút 52, Lenny Joseph tận dụng sai lầm trong quá trình triển khai bóng của Milan để mở tỷ số. Đến phút 66, chính tiền đạo này ghi bàn thứ hai, giúp Ferencváros tạo khoảng cách an toàn.

Đáng chú ý, đội khách chỉ còn 10 người từ phút 77 sau khi Bamidele Yusuf nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù có lợi thế hơn người, AC Milan vẫn không thể tìm được bàn gỡ và phải chấp nhận thất bại.

Kết quả khiến Milan tiếp tục dậm chân ở ba điểm sau bốn lượt trận, đối diện nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. Trong khi đó, Ferencváros nối dài thành tích toàn thắng lên bốn trận, khẳng định vị thế của một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất Europa League mùa này.

Trái ngược với Milan, Juventus giành chiến thắng 2-1 trên sân AZ Alkmaar để nâng tổng điểm lên 10 sau bốn lượt trận.

Teun Koopmeiners mở tỷ số cho Juventus ở phút 19, trước khi Randal Kolo Muani nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm ở phút 37. Lợi thế hai bàn giúp đội khách có thể chủ động hơn trong cách tổ chức lối chơi.

Tuy nhiên, AZ Alkmaar không dễ dàng chấp nhận thất bại. Đại diện Hà Lan gia tăng sức ép trong hiệp hai và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công Mexx Meerdink ở phút 88.

Những phút cuối trở nên căng thẳng khi AZ dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng Juventus vẫn bảo vệ được chiến thắng. Ba điểm trên sân khách mang ý nghĩa quan trọng với đội bóng thành Turin, đặc biệt khi họ đang cần duy trì sự ổn định ở cả Serie A lẫn đấu trường châu Âu.

Trong khi đó, Benfica tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước Lech Poznań. Rafa Silva, Gianluca Prestianni và Georgiy Sudakov lần lượt ghi bàn cho đội chủ nhà.

Chiến thắng giúp Benfica duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận, qua đó tiếp tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu vòng phân hạng.

Bournemouth cũng gây ấn tượng khi ngược dòng đánh bại Sparta Praha 3-1 trên sân khách.

Đại diện CH Czech mở tỷ số ở phút 35, nhưng Bournemouth tận dụng tốt lợi thế hơn người để xoay chuyển cục diện. Tyler Adams gỡ hòa ở phút 57, trước khi Evanilson và Rayan lần lượt lập công ở những phút cuối.

Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Bournemouth tại Europa League, một kết quả đáng chú ý với đội bóng đang có mùa giải đầu tiên tham dự đấu trường châu Âu.

Ở một diễn biến khác, Marseille bất ngờ đánh bại Bayer Leverkusen 1-0 ngay trên sân khách, chấm dứt chuỗi trận toàn thua trước đó. Celtic cũng có chiến thắng đầu tiên khi vượt qua Beşiktaş 3-2 trong cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Bảng kết quả Europa League đêm 5/11 và rạng sáng 6/11/2026:

Sau bốn lượt trận, Benfica, Bournemouth và Ferencváros tiếp tục thể hiện sức mạnh với 12 điểm tuyệt đối. Juventus cũng đang có vị trí thuận lợi với 10 điểm, trong khi AC Milan cần sớm tìm lại phong độ để tránh bị bỏ xa trong cuộc đua giành quyền vào vòng knock-out.

Kết quả bóng đá châu Á: Đại diện Singapore thắng đậm, đội bóng Malaysia gây bất ngờ

Không chỉ có Europa League, AFC Champions League Two cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý trong chiều tối 5/11.

Lion City Sailors của Singapore tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại Adelaide United 5-0. Đây là chiến thắng đặc biệt quan trọng giúp đại diện Đông Nam Á củng cố ngôi đầu bảng F với 10 điểm sau bốn trận.

Đáng chú ý, Matthias Phaeton lập cú đúp, trong khi Bailey Wright, Kyoga Nakamura và Ilhan Fandi cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Cùng bảng đấu, BG Pathum United của Thái Lan vượt qua Tai Po 4-1 để cải thiện vị trí trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Một bất ngờ khác đến từ Kuching City của Malaysia. Đội bóng này đánh bại Gangwon FC của Hàn Quốc 2-0 nhờ cú đúp của Safawi Rashid ngay trong hiệp một.

Trong khi đó, Machida Zelvia tiếp tục khẳng định sức mạnh khi thắng Shanghai Shenhua 2-1, qua đó sớm giành vé vào vòng 16 đội với thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận.

Đại diện Campuchia Svay Rieng cũng có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Tampines Rovers, mở rộng cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng G.

Bảng kết quả AFC Champions League Two ngày 5/11/2026:

Những kết quả này cho thấy các đại diện Đông Nam Á đang có sự cạnh tranh đáng kể tại AFC Champions League Two. Đặc biệt, chiến thắng của Lion City Sailors và Kuching City trước những đối thủ đến từ Australia, Hàn Quốc là những điểm nhấn đáng chú ý của lượt đấu.

Lịch thi đấu V.League hôm nay 6/11: Nam Định gặp Hà Tĩnh, Đồng Nai quyết tìm chiến thắng

Sau loạt trận cúp châu Âu, sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam trong chiều tối 6/11 sẽ hướng về vòng 7 V.League 2026/27.

Hai trận mở màn diễn ra cùng lúc 18h, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định.

Đội bóng thành Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm sau sáu vòng đấu. Chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng trước giúp Nam Định lần đầu vươn lên vị trí số một kể từ đầu mùa giải.

Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Hà Tĩnh được dự báo không dễ dàng. Đội chủ nhà đang có 11 điểm, đứng thứ tư và chỉ kém Nam Định hai điểm.

Hà Tĩnh đã cho thấy sự khó chịu trong những trận đấu đầu mùa, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì thế trận chặt chẽ. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa để họ hướng tới một kết quả tích cực trước đội đầu bảng.

Với Nam Định, mục tiêu ba điểm là rất rõ ràng bởi khoảng cách giữa các đội trong nhóm dẫn đầu vẫn tương đối nhỏ. Một trận hòa hoặc thất bại hoàn toàn có thể khiến đội bóng thành Nam bị các đối thủ phía sau vượt lên.

Trận đấu vì thế không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là bài kiểm tra khả năng duy trì sự ổn định của Nam Định khi phải thi đấu xa nhà.

Ở trận đấu cùng giờ, Trường Tươi Đồng Nai tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân Bình Phước.

Đồng Nai đang trải qua giai đoạn rất khó khăn khi chỉ có một điểm sau sáu vòng và đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng lo hơn, đội bóng này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào kể từ đầu mùa.

Trong khi đó, Đà Nẵng đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc với hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 1-0 trước Hà Nội FC và Công an TP.HCM.

Những kết quả tích cực giúp đội bóng sông Hàn nâng tổng điểm lên chín, đồng thời tạo thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại Bình Phước.

Dù Đà Nẵng được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ, Đồng Nai vẫn có thể tạo ra khó khăn nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Đội chủ nhà cần cải thiện hiệu quả dứt điểm, bởi việc liên tục không ghi bàn đang khiến họ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Lịch thi đấu V.League 1 ngày 6/11/2026:

Bên cạnh V.League 1, giải hạng Nhất quốc gia cũng khởi tranh vòng 7 với trận Đại học Văn Hiến gặp Huế lúc 17h trên sân Bà Rịa.

Đại học Văn Hiến đang có 11 điểm và vừa giành chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên. Trở về sân nhà, đội bóng này có cơ sở để hướng đến ba điểm khi tiếp đón Huế, đối thủ mới giành hai điểm và chưa có chiến thắng nào sau sáu vòng.

Nếu giành kết quả thuận lợi, Đại học Văn Hiến sẽ tiếp tục tạo sức ép lên nhóm dẫn đầu cuộc đua thăng hạng.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất ngày 6/11:

Đến ngày 7/11, V.League tiếp tục với các cuộc đối đầu đáng chú ý như HAGL - Hà Nội FC, Hải Phòng - SLNA, Ninh Bình - Bắc Ninh và Công an Hà Nội - Công an TP.HCM.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế tối 6/11: Everton gặp Coventry, các giải châu Âu trở lại

Sau loạt trận Europa League, những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu bắt đầu trở lại trong đêm 6/11 và rạng sáng 7/11 theo giờ Việt Nam.

Tại Ngoại hạng Anh, Everton tiếp đón Coventry City lúc 3h sáng 7/11.

Everton đang có tinh thần tốt sau những kết quả tích cực gần đây, đặc biệt là chiến thắng 1-0 trước Newcastle United ngay trên sân khách. Sự chắc chắn trong phòng ngự là điểm tựa để đội chủ nhà hướng đến mục tiêu tiếp tục tích lũy điểm số.

Tuy nhiên, Coventry không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đội khách vừa đánh bại Sunderland 3-1 và cho thấy khả năng tạo ra cơ hội trước những đối thủ có chất lượng.

Everton có lợi thế sân nhà, nhưng cần duy trì sự tập trung để tránh những tình huống phản công nguy hiểm. Khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Ở Bundesliga, Hamburg tiếp đón Borussia Mönchengladbach lúc 2h30 rạng sáng 7/11. Đây là cuộc đối đầu có tính cạnh tranh khi cả hai đều muốn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Hamburg có điểm tựa sân nhà, nhưng Mönchengladbach vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt. Trận đấu được dự báo khá cân bằng, nhất là khi hai đội đều cần điểm để tạo khoảng cách với nhóm phía dưới.

Tại La Liga, Sevilla gặp Alavés lúc 3h sáng 7/11. Sau thất bại 1-3 trước Getafe ở vòng đấu trước, Sevilla cần nhanh chóng tìm lại chiến thắng để tránh tụt sâu trên bảng xếp hạng.

Alavés vừa nhận thất bại đậm trước Barcelona nên cũng có động lực cải thiện phong độ. Với lợi thế sân nhà, Sevilla được kỳ vọng chủ động hơn, nhưng vẫn phải thận trọng trước những tình huống chuyển trạng thái của đối phương.

Serie A có trận Venezia - Udinese lúc 2h45, trong khi Toulouse tiếp đón Strasbourg tại Ligue 1 cùng khung giờ.

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu đêm 6/11 và rạng sáng 7/11/2026:

Đáng chú ý, các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh sẽ đồng loạt thi đấu vào ngày 7/11. Arsenal tiếp đón Hull City, Tottenham làm khách trước Leeds United, còn Manchester City gặp Nottingham Forest.

Ở Bundesliga, Bayern Munich làm khách trước Mainz, trong khi Dortmund tiếp đón Elversberg. Đây đều là những cuộc đối đầu đáng theo dõi khi cuộc đua vô địch tại hai giải đấu đang diễn ra quyết liệt.

Nhìn chung, bóng đá ngày 6/11 mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý. AC Milan tiếp tục gây thất vọng tại Europa League, trong khi Juventus, Benfica và Bournemouth có được những chiến thắng quan trọng.

Với người hâm mộ Việt Nam, hai trận đấu Hà Tĩnh - Nam Định và Đồng Nai - Đà Nẵng là tâm điểm trong chiều tối nay. Sau đó, cuộc đối đầu Everton - Coventry cùng các trận đấu sớm tại Bundesliga, Serie A và La Liga sẽ tiếp nối không khí bóng đá sôi động trước khi bước vào cuối tuần.