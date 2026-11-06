Bước 'tiến hóa' cuối cùng của Ronaldo

Ngày 5/11, Cristiano Ronaldo quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Siêu sao sinh năm 1985 công bố quyết định này thông qua một video dài gần 5 phút, khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Đối với một cầu thủ luôn khao khát chiến thắng, chinh phục những kỷ lục và trở thành số một, quyết định dừng lại đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý.

Chặng cuối ồn ào của huyền thoại

Khi Ronaldo thông báo quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, Tổ chức Kỷ lục Guinness xác nhận tiền đạo sinh năm 1985 đang nắm giữ hai kỷ lục thế giới dành cho cầu thủ nam: ra sân nhiều nhất (234 trận) và ghi bàn nhiều nhất (146 bàn) ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ronaldo thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Ronaldo cũng là cầu thủ nam duy nhất ghi bàn tại 6 kỳ World Cup liên tiếp, thành tích có lẽ còn rất lâu nữa mới có người xô đổ. CR7 không giành được chức vô địch World Cup nhưng đã đăng quang tại EURO 2016 và hai lần vô địch UEFA Nations League. Ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển, anh đã ghi 985 bàn thắng trong sự nghiệp, tiến gần cột mốc 1.000 bàn.

Tuy nhiên, giai đoạn cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026 chứng kiến một trong những tranh cãi lớn nhất trong những năm cuối sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Xuất phát từ mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus, ngôi sao của Al Nassr quyết định rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha khi Nations League đang diễn ra.

Ronaldo cho rằng bản thân không được HLV Jesus đối xử đúng mực. Theo lời kể của tiền đạo này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã hứa cho anh ra sân khoảng 30 phút trong trận gặp Na Uy nhưng không thực hiện. Sau đó, ông Jesus cũng không công khai giải thích sự việc theo những gì hai bên đã trao đổi trước đó.

Tranh cãi nổ ra xung quanh hành động của Cristiano Ronaldo. Không ít người từng yêu mến CR7 bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng anh thiếu tôn trọng tập thể. Trong khi đó, một bộ phận người hâm mộ vẫn lên tiếng bảo vệ thần tượng.

Những phát ngôn gây tranh cãi trước đây của Ronaldo khi so sánh Ligue 1 (giải VĐQG Pháp), MLS (giải VĐQG Mỹ) với Saudi Pro League cũng được nhắc lại. Làn sóng chỉ trích nhắm vào tiền đạo người Bồ Đào Nha ngày càng lớn.

Dừng lại cũng là chiến thắng

Đó là chiến thắng trong việc bảo vệ hình tượng một huyền thoại hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới. Thời đỉnh cao của Cristiano Ronaldo trôi qua đủ lâu để xuất hiện thế hệ cổ động viên trẻ tuổi hạ thấp đẳng cấp xuyên suốt sự nghiệp của siêu sao này.

Ông Carlos Godinho, cựu giám đốc các đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, chia sẻ với hãng thông tấn Lusa: “Ronaldo hiểu rằng giã từ đội tuyển quốc gia lúc này là cách tốt nhất để ra đi mà không gây thêm rắc rối cho bất cứ ai, cả bản thân cậu ấy lẫn liên đoàn.”.

Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Lời chia sẻ của ông Godinho phần nào lý giải quyết định của Ronaldo ở thời điểm này. Với tính cách hiếu thắng và khát khao chinh phục mãnh liệt, nhiều người từng nghĩ CR7 sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ vị trí của mình trong đội tuyển, bất chấp những bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Nhưng Ronaldo quyết định dừng lại theo cách đầy bất ngờ.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, thông tin Ronaldo chia tay đội tuyển chỉ xuất hiện khoảng 10-15 phút trước khi anh đăng tải video trên trang cá nhân. Quyết định được giữ kín đến những phút cuối cùng.

Dừng lại ở thời điểm này có thể xem là chiến thắng cuối cùng của Ronaldo trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Những năm gần đây, không ít ý kiến cho rằng tiền đạo 41 tuổi không còn phù hợp với các trận đấu đỉnh cao, thậm chí sự hiện diện của anh có thể trở thành rào cản đối với đồng đội. Thật khó để khẳng định những nhận định ấy hoàn toàn đúng hay sai.

Nhưng sau hơn hai thập kỷ chinh phục các danh hiệu và kỷ lục, Ronaldo đã lựa chọn khép lại hành trình của mình. Anh không tiếp tục theo đuổi mục tiêu ra sân hay ghi thêm những bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha bằng mọi giá.

Sau khi Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển Argentina, Ronaldo cũng quyết định dừng lại. Với một cầu thủ dành phần lớn sự nghiệp để chinh phục những giới hạn, chấp nhận khép lại một chương quan trọng của cuộc đời không phải điều dễ dàng.

Vượt qua những cảm xúc và khát vọng cá nhân cũng là cách để Ronaldo thể hiện tình yêu với đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh lựa chọn đặt dấu chấm hết cho hành trình thi đấu quốc tế, thay vì tiếp tục để những tranh cãi về vị trí, thời lượng ra sân hay các kỷ lục phủ bóng lên di sản của mình.

Ronaldo khép lại 8.478 ngày kể từ lần đầu khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Những tranh cãi có thể chưa lập tức chấm dứt, nhưng chúng không thể xóa nhòa những gì anh đã cống hiến.

Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Và có lẽ, với một người luôn muốn chiến thắng như anh, biết khi nào nên dừng lại cũng là một chiến thắng.