Nhận định trận đấu Đồng Nai vs Đà Nẵng, 18h00 ngày 6.11: Hy vọng tạo bước ngoặt

Phong độ Đồng Nai vs Đà Nẵng

Sau màn thị uy sức mạnh ở giải Hạng Nhất mùa trước, Đồng Nai được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên diện mạo lạc quan tại V.League 2026/27. Nhưng ở sân chơi khốc liệt, đẳng cấp và tính cạnh tranh cao hơn hẳn, đoàn quân dưới trướng HLV Nguyễn Việt Thắng lại đang "chìm nghỉm".

6 vòng đấu đã qua, Đồng Nai mới đút túi vỏn vẹn 1 điểm và thậm chí chưa ghi nổi bất kỳ bàn thắng nào. Thống kê thực sự đáng báo động và khiến đội bóng miền Đông Nam Bộ nhanh chóng bị xếp vào diện ứng viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng.

Công đã cùn, hệ thống phòng ngự của Đồng Nai cũng chưa thể mang lại sự yên tâm. 11 bàn thua sau 6 trận, thành tích phòng thủ chỉ xếp trên HAGL (14 bàn). Màn khởi đầu quá đỗi chậm chạp từng đặt HLV Việt Thắng vào quyết định từ chức.

Nhưng ban lãnh đạo cuối cùng vẫn kiên quyết giữ chân cựu tuyển thủ sinh năm 1981. Song nỗ lực làm yên lòng quân của Đồng Nai vẫn chưa thể phát huy hiệu quả khi đội nhà thúc thủ 0-1 ở chuyến viếng thăm Lạch Tray.

Trái ngược tình cảnh có phần thê thảm của đối thủ, Đà Nẵng lại đang xuất phát không tệ. Đội bóng Đà thành hiện nắm trong tay 9 điểm nhờ thành tích 3 thắng, 3 bại, ghi 8 và thủng lưới 11 bàn.

Vấn đề với Đà Nẵng có lẽ nằm ở khía cạnh ổn định. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn thi đấu rất hay trong các cuộc so tài cùng những đối thủ thuộc diện trên cơ. Chiến thắng trắng trước Nam Định (3-0), Hà Nội FC (1-0) và CA TP.HCM (1-0) là minh chứng rõ nét.

Tuy nhiên, khi đụng độ các đối thủ chỉ ngang hàng hoặc chiếu dưới, Đà Nẵng lại không thể phát huy được lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Khả năng áp đặt thế trận, chủ động kiểm soát bóng tấn công chưa phải mặt mạnh của đội chủ sân Chi Lăng.

Tín hiệu ấy chắc chắn buộc thầy trò HLV Lê Đức Tuấn phải rất thận trọng trong chuyến Nam tiến cuối tuần này. Bởi thất bại trước Đồng Nai cũng sẽ kéo theo những hệ lụy khôn lường.

Ngoài bỏ lỡ cơ hội lấy 3 điểm quan trọng từ đội cuối bảng, Đà Nẵng cũng sẽ tự trao cho đối thủ niềm tin chiến thắng mạnh mẽ, có thể sẽ giúp Đồng Nai tạo ra bước ngoặt then chốt trên hành trình tìm kiếm tấm vé trụ hạng.

Cách biệt 6 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ chưa phải khoảng cách quá an toàn. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hiểu rõ hơn ai hết điều đó bởi từng rơi vào cảnh chật vật chắt chiu từng điểm số. Nếu có thể ra về cùng kết quả, đó cũng là thành tích không tệ với đội khách.

Thông tin lực lượng Đồng Nai vs Đà Nẵng

Đồng Nai: Khả năng ra sân của những Xuân Trường, Công Phượng chưa rõ ràng.

Đà Nẵng: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Đồng Nai vs Đà Nẵng

Đồng Nai: Văn Phong, Văn Khoa, Hữu Tuấn, Tấn Sinh, Jovic Filip, Văn Sơn, Ngọc Tiến, Tự Nhân, Vulic Milos, Ivan Andrei, Majdevac Andrija

Đà Nẵng: Sỹ Huy; Ngọc Hiệp, Văn Sơn, Matias, Quốc Nhật, Hồng Phúc, Yvo Nahuel, Ivan Saponjic, Việt Hoàng, Bryan Ly, Nguyên Hoàng

Dự đoán: 1-1

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