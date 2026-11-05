Mason Greenwood lập công, Fenerbahce quật ngã Liverpool

Người cũ MU, Mason Greenwood, trở thành tâm điểm trong trận Fenerbahce thắng Liverpool 3-2 ở vòng bảng Champions League 2026/27.

Dưới cơn mưa như trút nước, Liverpool suýt mở tỷ số từ hai pha xử lý lỗi liên tiếp của Victor Munoz và Bradley Barcola. Cả hai lần lượt đá trượt tâm bóng, vô tình tạo thành một pha phối hợp đưa Munoz vào vị trí dứt điểm, buộc Ederson phải trổ tài ở góc gần.

Liverpool có trận đấu vất vả ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FSK

Đội bóng của Andoni Iraola tiếp tục chủ động gây sức ép. Barcola chỉ chậm một chút để có thể đón đường chuyền rất đẹp của Joe Gomez.

Sau khi thoát nguy cơ chịu phạt đền vì pha tranh chấp giữa Kostas Tsimikas với Greenwood, Liverpool vượt lên nhờ cú vô lê của Trey Nyoni.

Pha dứt điểm khiến Ederson đổ người sai hướng, mang về bàn thắng đầu tiên của Nyoni ở cấp độ chuyên nghiệp. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Liverpool ghi bàn ở Cúp châu Âu - 19 tuổi, 127 ngày.

Fenerbahce suýt lập tức đáp trả, nhưng Irfan Kahveci băng vào đón quả tạt nguy hiểm và chỉ đưa bóng dội xà ngang. Dẫu vậy, Liverpool cũng không giữ được lợi thế lâu.

Jeremy Jacquet xoay người né bóng trong hàng rào, khiến cú đá phạt không quá hiểm của Greenwood đổi hướng, vượt qua Alisson trong sự giận dữ của thủ môn người Brazil.

Greenwood trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ đá phạt trực tiếp cho Fenerbahce ở Champions League. Bàn gỡ mở ra khoảng thời gian gây sức ép của chủ nhà.

Ngay trước giờ nghỉ, Mason Greenwood tiếp tục buộc Alisson phải có một pha cứu thua xuất sắc.

Liverpool dần lấy lại thế chủ động trong hiệp 2. Ederson phải đổ người rất nhanh để ngăn cú sút của Barcola đi vào lưới, rồi tiếp tục cứu thua trước pha dứt điểm của Virgil van Dijk từ quả phạt góc ngay sau đó.

Munoz cũng tiến gần bàn thắng khi ngoặt bóng sang chân trái rồi dứt điểm, nhưng Milan Skriniar kịp cản phá.

Iraola tìm đến những ngôi sao đắt giá trên ghế dự bị để tạo bước ngoặt. Điều chỉnh nhanh chóng phát huy tác dụng. Cody Gakpo tạt từ cánh trái để Alexander Isak đánh đầu ghi bàn ngay ở lần chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Thụy Điển cho Liverpool tại Champions League.

Tuy nhiên, đội hình vừa được làm mới của Liverpool lại rơi vào cái bẫy cũ, để “Chim hoàng yến vàng” nhanh chóng san bằng tỷ số.

Sau pha phạt góc, bóng được chủ nhà treo vào vòng cấm, Gakpo đánh đầu ngược như kiến tạo để Archie Brown thoát xuống phía cột xa dễ dàng đệm vào lưới.

Cuối cùng, chính ghế dự bị của Fenerbahce mới tạo ra khác biệt quyết định. Vedat Muriqi bật cao áp đảo Jacquet, đánh đầu tung lưới Alisson, hoàn tất cuộc ngược dòng cho đội chủ nhà.

HLV Dirk Kuyt hẳn rất hài lòng với chiến thắng trước đội bóng cũ, qua đó chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng dài kỷ lục của Fenerbahce tại Champions League, gồm 4 trận hòa và 6 thất bại.

Thông tin trận đấu:

Ghi bàn:

Fenerbahce: Mason Greenwood 29’, Brown 73’, Muriqi 79’.

Liverpool: Nyoni 25’, Isak 69’.

Đội hình xuất phát:

Fenerbahce (4-3-3): Ederson; Nelson Semedo, Skriniar, Oppong, Brown; Guendouzi, Kante, Yuksek; Greenwood, Lukaku, Kahveci.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Nyoni, Mac Allister; Munoz, Szoboszlai, Ngumoha; Barcola.