Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27: 'Quỷ đỏ' thừa thắng xông lên?

Trận đấu sớm nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27 là cuộc đọ sức trên sân Hill Dickinson giữa Everton (7) và Coventry City (16). Trong bối cảnh đang rất cần điểm để hy vọng chen chân vào top 5, thầy trò HLV David Moyes càng thêm quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ tân binh.

Tối 7.11 (giờ Hà Nội), Arsenal và Man City, hai tập thể đang cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu sẽ lần lượt ra quân. Trên sân nhà, Arsenal (1) nhiều khả năng sẽ hoàn thành nhiệm vụ giữ vững ngôi đầu, khi chỉ phải đón tiếp tân binh Hull City (11), tập thể đã thất bại 3/4 chuyến xa nhà gần đây.

Thử thách lớn hơn sẽ được trao vào tay Man City (2). Đoàn quân dưới trướng HLV Enzo Maresca sẽ phải viếng thăm City Ground, nơi đội chủ nhà Nottingham (19) vốn đang rất khát điểm nhằm cải thiện vị trí áp chót.

Dẫu vậy, bộ mặt kém cỏi thời gian qua, chỉ hòa 1 và thua 4 ở 5 vòng đấu gần nhất, trở thành rào cản khiến HLV Oliver Glasner và các học trò không dễ làm khó được các vị khách hùng mạnh thành Manchester.

Tottenham (9) sau chuỗi 3 trận toàn thắng để từ nhóm cầm đèn đỏ vươn lên hạng 9, sẽ có chuyến hành quân được dự báo khó khăn đến Elland Road, nơi chủ nhà Leeds chưa từng nếm mùi chiến bại từ đầu mùa (thắng 1, hòa 3).

Loạt trận 21h00 tối 8.11 nhiều khả năng chứng kiến chiến thắng nghiêng về phía các gương mặt chiếu trên như Brighton (3), Liverpool (5), Bournemouth (8) hay Chelsea (4). Dẫu vậy, bất ngờ vẫn có thể xảy ra, đặc biệt ở các cặp đấu Brighton vs Brentford hay Crystal Palace vs Liverpool.

Đội bóng được đánh giá dễ đạt mục tiêu 3 điểm nhất là Chelsea. "The Blues" chỉ phải viếng thăm sào huyệt của đội cuối bảng Sunderland. Song nên nhớ ở mùa trước, "Mèo đen" từng toàn thắng cả 2 lượt trận trước đại gia thành London.

Ngoài ra, trong tình cảnh đang bị dồn vào chân tường, đội chủ sân Ánh Sáng hoàn toàn có thể sẽ tạo ra sức phản kháng mạnh mẽ. Bản thân Chelsea cũng mới thắng 1 trong 4 chuyến xa nhà gần đây.

Vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27 sẽ khép lại bằng trận Super Sunday giữa Man United (17) và Aston Villa (10). Giữa tuần qua, đội chủ sân Old Trafford vừa cắt đứt chuỗi 9 trận chỉ toàn hòa và thua bằng chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước AS Roma.

Nhưng sức ép lên đôi vai HLV Michael Carrick cùng các cộng sự không vì thế mà xua tan hết áp lực. Bởi nếu không thể thu về kết quả khả quan ở cuộc đón tiếp Aston Villa, "Quỷ đỏ" sẽ rất dễ bị đánh tụt xuống nhóm phải xuống hạng.

Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27