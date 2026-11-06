Nhận định trận đấu Hà Tĩnh vs Nam Định, 18h00 ngày 6.11: Quyết chiến vì đỉnh bảng

Phong độ Hà Tĩnh vs Nam Định

Có lẽ đã từ rất lâu, người hâm mộ xứ Nghệ mới lại sống trong những tháng ngày vui trọn vẹn đến thế. Không chỉ một, cả hai đại diện đều đang góp mặt trong top 4. Hay nói cách khác, SLNA và Hà Tĩnh đều xuất hiện trên đường đua vô địch ở giai đoạn đầu mùa.

Sau 6 vòng đấu, Hà Tĩnh hiện đứng thứ 4 với 11 điểm. Trong khi SLNA xếp trên 2 bậc với 1 điểm nhiều hơn. Cả hai kém ngôi đầu bảng do chính Nam Định nắm giữ khoảng cách chỉ lần lượt 1 và 2 điểm.

Ra sân lượt trận sớm vòng 7, Hà Tĩnh sẽ có cơ hội vươn lên chiếm đỉnh bảng nếu đánh bại các vị khách đến từ thành Nam. Phong độ thời gian qua của đội bóng núi Hồng rất ổn định. 6 vòng đấu gần nhất, đoàn quân dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Như Thuật đều bất bại, thắng 3, hòa 2.

Trong đó, sân nhà mang đến điểm tựa quan trọng với Trọng Hoàng và các đồng đội. Cả 3 lần đón khách từ đầu mùa, Hà Tĩnh lần lượt đả bại Đồng Nai (1-0), hòa SLNA (2-2) và hạ gục Hải Phòng (2-1).

Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm, đội chủ nhà cần duy trì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, hạn chế không gian hoạt động của những mũi nhọn bên phía đối diện, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội tạo ra.

Ngoại trừ "vệt đen" bất ngờ 0-3 trong chuyến làm khách trên sân Đà Nẵng ở vòng 2, Nam Định đang tạo nên màn khởi đầu rất hứa hẹn. Mạch 3 trận toàn thắng gần nhất đã đưa đoàn quân dưới trướng HLV Vũ Hồng Việt vươn lên chiếm ngôi đầu.

Công sắc, thủ vững, Nam Định lại ít nhiều cho thấy bộ mặt ấn tượng từng giúp họ 2 năm liền thống trị đấu trường V.League. Thiếu vắng Xuân Son, sức mạnh tấn công của đội bóng thành Nam không hề suy giảm. Nhiệm vụ ghi bàn được chia đều cho Tuấn Hải, Ngọc Sơn, Caio Cesar...

9 bàn thắng ở 3 vòng đấu vừa qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả trong cách vận hành hàng công của đội khách. Song cũng cần thẳng thắn thừa nhận, ngoài trận hòa 1-1 với Ninh Bình, CLB chủ sân Thiên Trường chưa phải đụng độ quá nhiều thách thức đủ lớn.

Ngay cả chiến thắng 3-1 trước đương kim á quân Thể Công ở vòng đấu gần nhất, Tuấn Hải và các đồng đội cũng gặp nhiều thuận lợi do đối thủ đang trượt dài sa sút và tự "bắn" vào chân mình bằng tấm thẻ đỏ ở đầu hiệp 2.

Lợi thế sân nhà và sự tự tin sau chuỗi trận tích cực là cơ sở để Hà Tĩnh hướng đến kết quả thuận lợi. Nhưng trong 9 lần đụng độ JJJ gần đây, đội chủ nhà mới thắng 1, hòa 2 và thua tới 6.

Thông tin lực lượng Hà Tĩnh vs Nam Định

Hà Tĩnh: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Nam Định: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh vs Nam Định

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Tiến Đạt, Văn Đức, Luiz Antonio, Atshimene, Daniel

Nam Định: Nguyên Mạnh, Tyler James, Felix Eboa, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, A Mít, Ti Phông, Tuấn Hải, Caio Cesar, Romulo

Dự đoán: 1-1

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