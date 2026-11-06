Hạ gục Getafe, Brighton củng cố vị thế ở cúp châu Âu

Brighton giành 3 điểm trên sân Getafe. Ảnh: EPA.

Hành quân tới sân vận động Coliseum với quyết tâm khẳng định sức mạnh tại đấu trường châu lục, Brighton chủ động kiểm soát bóng và duy trì thế trận chặt chẽ ngay sau hồi còi khai cuộc. Đội khách chịu khó luân chuyển bóng sang hai biên nhằm kéo giãn hàng phòng ngự kỷ luật của đội bóng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Getafe nhanh chóng tạo ra chướng ngại vật khó nhằn bằng lối đá pressing tầm trung rát cùng những pha tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa.

Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp thi đấu thứ nhất lại xuất phát từ các đợt lên bóng chớp nhoáng của đội chủ nhà. Tiền đạo Ivan Azon có pha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, buộc người gác đền Bart Verbruggen phải bay người hết cỡ để cứu thua ngoạn mục cho đại diện xứ sương mù trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện đội khách lập tức tăng cường sự vững chãi nơi hàng thủ khi tung 'hàng hot' Luka Vuskovic vào sân thay cho Lewis Dunk. Nhịp độ tranh chấp càng lúc càng nóng lên khi trọng tài liên tục phải cắt còi sau các tình huống vào bóng quá mức cần thiết từ cầu thủ đôi bên. Sự thay đổi về nhịp độ thi đấu của các cầu thủ áo sọc xanh trắng cuối cùng cũng mang lại bước ngoặt mang tính quyết định.

Malick Yalcouye ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: EPA.

Xuất phát từ đường chuyền bằng đầu tinh tế của Costinha ở phút 64, Malick Yalcouye bật cao dứt điểm bằng đầu hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành thủ môn David Soria. Khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao trẻ đã giải tỏa toàn bộ gánh nặng tâm lý đang đè nặng lên các đồng đội.

Bị dội gáo nước lạnh, Getafe buộc phải dâng cao toàn bộ đội hình hòng tìm kiếm bàn quân bình tỷ số và dồn ép dữ dội bằng những quả tạt từ cánh của Johan Mojica. Chân sút Martin Satriano lẫn Enes Unal đều được trao cơ hội dứt điểm nhưng không thể đánh bại sự tập trung của hàng thủ đối phương. Ở chiều ngược lại, đại diện Ngoại hạng Anh vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm thường trực qua các đợt phản công chớp nhoáng từ đôi chân của Diego Gomez và Ibrahim Osman.

Khoảng thời gian bù giờ trôi qua trong bầu không khí vô cùng căng thẳng với sự chống trả kiên cường của toàn bộ đội hình Brighton. Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại 90 phút giàu toan tính chiến thuật, mang về chiến thắng quý giá cho đoàn quân xứ sương mù trên đất khách.

Brighton đã thi đấu đầy bản lĩnh và bảo toàn cách biệt 1-0 mong manh trước sức ép nghẹt thở nhờ phong độ xuất sắc của thủ thành Bart Verbruggen. Lúc này, họ đang xếp thứ 5 trên BXH Conference League với 7 điểm có được sau 3 trận.

Kết quả chung cuộc: Getafe 0-1 Brighton

Cầu thủ ghi bàn:

Brighton: Malick Yalcouyé (64')