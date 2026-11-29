Mới đây, Sĩ Thanh đăng tải đoạn clip cùng Nhã Phương tham dự lễ hội thả đèn trời Yi Peng ở Chiang Mai (Thái Lan). Giữa bầu trời đêm lấp lánh hàng nghìn chiếc đèn, hai người bạn thân trong trang phục trắng ôm chặt nhau, cười rạng rỡ. Kèm theo khoảnh khắc ấy là lời nhắn của Sĩ Thanh: "Mong rằng ước nguyện 2 đứa sẽ sớm thành hiện thực trong năm 2027". Đoạn clip nhanh chóng nhận hơn 85.000 lượt thích, gần 5.700 lượt chia sẻ.

Nhã Phương và bạn thân Sĩ Thanh tại lễ hội thả đèn trời Yi Peng. Ảnh: Chụp màn hình TikTok Sĩ Thanh

Không ai biết hai người đã gửi vào những chiếc đèn trời điều ước gì. Nhưng với nhiều khán giả, nụ cười của Nhã Phương lúc ấy đã nói lên rất nhiều.

Bởi năm 2026 không hẳn là một năm dễ dàng với nữ diễn viên. Tháng 9, Trường Giang, ông xã của cô, bị réo tên khi nhiều video cũ về phát ngôn và cách ứng xử của anh được chia sẻ lại. Nam nghệ sĩ sau đó lên tiếng xin lỗi và thông báo tạm rút khỏi một chương trình truyền hình để "lắng lại". Cùng lúc, Nhã Phương cũng trở thành tâm điểm của những phản ứng trái chiều, trong đó có câu chuyện liên quan đến một nhãn hàng cô từng hợp tác.

Thay vì đôi co, Nhã Phương chọn cách lên tiếng ngắn gọn, giải thích rõ ràng, cảm ơn khán giả đã đồng hành và khẳng định: "Tôi chỉ có thể nói một câu lúc này, tôi ổn". Không lâu sau, cô đăng tấm ảnh ôm chồng, không kèm một dòng chú thích nào. Sự im lặng ấy được nhiều người xem như một cách đứng về phía gia đình.

Rồi cô tiếp tục sống, làm việc và tự làm mới mình. Bà mẹ 3 con vẫn chăm chỉ tập luyện, giữ dáng, tham gia sự kiện và chia sẻ cuộc sống thường ngày. Đặc biệt, phong cách của cô thay đổi rõ rệt, từ những chiếc váy dịu dàng, kín đáo sang hình ảnh trẻ trung, cá tính hơn với kiểu tóc và lối trang điểm mới.

Phong cách của Nhã Phương ngày càng trẻ trung, cá tính. Ảnh: FBNV

Đứng sau sự thay đổi ấy là Sĩ Thanh. Hai người thân thiết từ khi cùng đam mê tập luyện thể thao. Sĩ Thanh trở thành "cô giáo" dạy trang điểm kèm riêng cho Nhã Phương, cùng cô đi mua sắm, chọn trang phục, phụ kiện. Họ thường xuất hiện bên nhau với phong cách giống nhau đến mức nhiều người đùa là chị em song sinh.

Trong những ngày nhiều áp lực, có một người bạn như thế bên cạnh có lẽ là điều đáng quý nhất. Không cần nói nhiều, chỉ cần cùng nhau đi một chuyến xa, cùng thả một chiếc đèn trời, cùng cười thật tươi giữa đêm lễ hội.

Thả đèn trời ở Yi Peng vốn mang ý nghĩa buông bỏ những điều không may, gửi gắm hy vọng về một khởi đầu mới. Nhã Phương có lẽ cũng đã gửi theo những chiếc đèn ấy những muộn phiền của năm cũ. Cô chọn bỏ lại phía sau những chuyện không vui, giữ năng lượng tích cực để hướng tới những điều tươi sáng hơn.

Một năm có thể nhiều giông gió. Nhưng khi biết buông bỏ và có những người thương yêu ở bên, người ta luôn có thể mỉm cười bước tiếp.