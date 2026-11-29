Nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment - BABYMONSTER, vừa chính thức thiết lập một cột mốc ấn tượng mới khi sở hữu video trình diễn đạt lượt xem cao nhất tại lễ trao giải MAMA 2026. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ và vị thế vững chắc của nhóm trên các sân khấu âm nhạc lớn dịp cuối năm.

Cụ thể, tiết mục biểu diễn của BABYMONSTER được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Mnet đã nhanh chóng thu về 7,18 triệu lượt xem tính đến trưa ngày 28/11. Con số ấn tượng này giúp màn trình diễn của nhóm vươn lên dẫn đầu toàn bộ danh sách các video sân khấu tại lễ trao giải năm nay, vượt qua nhiều tên tuổi lớn khác của làng nhạc K-pop.

Chiến thắng về mặt lượt xem tại MAMA 2026 không phải là hiện tượng nhất thời mà là sự nối dài cho chuỗi thành tích đáng nể của BABYMONSTER. Trước đó, nhóm đã liên tục thống trị bảng xếp hạng lượt xem tại hàng loạt sự kiện âm nhạc đình đám như SBS Gayo Daejeon 2024, SBS Gayo Daejeon 2025, MAMA AWARDS 2025 và gần đây nhất là SBS Gayo Daejeon Summer 2026. Việc duy trì phong độ ổn định qua nhiều mùa giải cho thấy sức nóng của các cô gái không hề hạ nhiệt ngay cả sau khi các chương trình phát sóng trực tiếp đã khép lại, khiến công chúng liên tục tìm kiếm và thưởng thức lại các tiết mục của họ.

Sức hút đặc biệt của BABYMONSTER đến từ sự kết hợp hài hòa giữa nội lực thanh nhạc và kỹ năng làm chủ sân khấu chuyên nghiệp. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2024, nhóm đã định hình rõ nét bản sắc âm nhạc thông qua loạt ca khúc gây tiếng vang như “SHEESH”, “DRIP”, “Really Like You”, “WE GO UP” và “HOT SAUCE”. Khả năng hát live ổn định cùng thần thái biểu diễn bùng nổ đã trở thành vũ khí sắc bén giúp các màn trình diễn của nhóm dễ dàng chinh phục đại chúng và mở rộng tệp người hâm mộ toàn cầu.

Bên cạnh việc bùng nổ tại các lễ trao giải, BABYMONSTER đang tích cực mở rộng quy mô hoạt động quốc tế thông qua chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai mang tên “CHOOM”. Với quy mô gồm 31 đêm diễn trải dài qua 18 thành phố lớn, tour diễn đang đưa âm nhạc của nhóm đến gần hơn với khán giả tại nhiều thị trường trọng điểm.

Song song với lịch trình lưu diễn bận rộn và kế hoạch góp mặt tại các lễ trao giải cuối năm sắp tới, BABYMONSTER cũng đã sẵn sàng cho những mục tiêu bứt phá trong năm mới. Theo kế hoạch, vào tháng 4/2027, nhóm sẽ chính thức đặt chân lên sân khấu Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley tại Hoa Kỳ. Sự kiện đình đám này hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng tiếp theo, khẳng định tầm vóc quốc tế ngày càng lớn mạnh của nhóm nhạc nữ thế hệ mới.