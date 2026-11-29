Chợ Dự án phim do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với BHD | Vietnam Media tổ chức, với sự tài trợ của Viện Pháp tại Việt Nam – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cùng sự đồng hành của HKFilm và ID Communication Group.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu . Ảnh: BTC

Đây là hoạt động chuyên ngành tạo cơ hội để các nhà làm phim giới thiệu dự án, gặp gỡ nhà đầu tư, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế. Lần thứ 6 tổ chức, Chợ Dự án phim thu hút hơn 60 hồ sơ đăng ký – số lượng cao nhất từ trước đến nay.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Chợ Dự án phim là không gian kết nối các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch với nhà đầu tư và chuyên gia, giúp các dự án được giới thiệu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội phát triển thông qua gặp gỡ, hội thảo, thuyết trình.

Ban giám khảo Chợ Dự án phim HANIFF VIII. Ảnh: BTC

Qua 5 kỳ tổ chức, Chợ Dự án phim đã khẳng định vai trò thiết thực trong hỗ trợ phát triển điện ảnh. Nhiều dự án từng được giới thiệu tại đây đã trở thành tác phẩm, ra mắt khán giả qua phát hành thương mại hoặc được lựa chọn tham dự, trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế.

Năm nay, Chợ Dự án mở rộng phạm vi tuyển chọn, bên cạnh phim tác giả giàu tính nghệ thuật còn đón nhận các dự án thương mại hướng tới thị trường đại chúng. 10 dự án được chia thành hai hạng mục: Dự án phim Việt Nam và Dự án phim quốc tế.

Ban tổ chức, Ban giám khảo và đại diện các dự án phim. Ảnh: BTC

Trong đó, các dự án Việt Nam được lựa chọn gồm “Bột và hoa” (Trần Nhân Kiên), “Bạn muốn hẹn hò?” (McFloyd Nguyễn), “Nhất quyết không nghèo” (Nguyễn Tài Minh), “Thiên An” (Yogesh Vijayan) và “Hoàng Thị Thế – Fate & Destiny” (Nguyễn Hồng Quân).

Hạng mục dự án phim quốc tế có “MOMs” (Thái Lan), “Sleepless City” (Hàn Quốc), “Spirit of Steppe” (Mông Cổ), “Home, here I am” (Campuchia) và “Less Meat” (Bangladesh).

Trong 5 ngày, đại diện các dự án làm việc trực tiếp với nhà sản xuất, nhà phát hành, nhà đầu tư và đại diện các liên hoan phim trong khu vực, trước vòng thuyết trình.

Bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch cao cấp BHD, đơn vị đồng tổ chức Chợ Dự án phim chia sẻ về hoạt động. Ảnh: BTC

Hội đồng Giám khảo gồm 5 chuyên gia: Park Sung-ho, giám tuyển phim Liên hoan Phim quốc tế Busan; Stéphane Ly-Cuong, đạo diễn, biên kịch, diễn viên; Hứa Vĩ Văn, diễn viên, nhà sản xuất; đạo diễn Đỗ Quốc Trung và Károly Szalai, nhà dựng phim, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ.

Giải thưởng năm nay lần đầu mở rộng thành 3 giải: Giải Nhất trị giá 5.000 USD do Viện Pháp tại Việt Nam – Đại sứ quán Pháp tài trợ; Giải Phát triển Dự án trị giá 2.000 USD do HKFilm tài trợ; Giải của Ban Giám khảo trị giá 1.000 USD do ID Communication Group tài trợ.

Kết quả Chợ Dự án phim HANIFF VIII sẽ được công bố tại Lễ bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra tối 2-12.