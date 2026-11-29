Theo MyDaily, mới đây, G-Dragon đã đăng tải loạt hình ảnh mới trên tài khoản mạng xã hội phụ mà không đính kèm bất kỳ dòng trạng thái nào. Trong những hình ảnh được công bố, trưởng nhóm BIGBANG đang tập trung tập luyện, chuẩn bị cho các đêm diễn sắp tới trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm.

G-Dragon đã đăng tải loạt hình ảnh mới trên tài khoản mạng xã hội phụ.

Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là diện mạo của G-Dragon khi xuất hiện với gương mặt không trang điểm. Khác hẳn hình ảnh đầy cá tính, sắc sảo thường thấy trên sân khấu, nam ca sĩ toát lên vẻ ngoài tự nhiên, gần gũi, thậm chí còn mang nét trẻ trung như thời thiếu niên dù đã bước sang tuổi 38.

Vốn được biết đến là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop, G-Dragon thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục độc đáo, kiểu tóc nổi bật cùng phong cách trang điểm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Chính vì thế, những khoảnh khắc đời thường khi nam ca sĩ trút bỏ lớp trang điểm, tập trung hoàn toàn vào công việc cũng mang đến một hình ảnh khác biệt so với vẻ ngoài hào nhoáng của một ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc.

Những khoảnh khắc đời thường khi nam ca sĩ trút bỏ lớp trang điểm mang đến một hình ảnh khác biệt.

Bên cạnh diện mạo trẻ trung, những hình ảnh mới nhất của G-Dragon còn cho thấy sự tập trung của nam ca sĩ trong quá trình chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của BIGBANG tại Nhật Bản. Theo đó, BIGBANG chính thức khởi động chặng Nhật Bản thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR với ba đêm diễn tại Osaka, diễn ra từ ngày 27 đến 29/11.

Sau Osaka, nhóm sẽ tiếp tục mang chuyến lưu diễn đến Nagoya vào ngày 5 và 6/12, Tokyo từ ngày 13 đến 15/12, trước khi khép lại chặng Nhật Bản với hai đêm diễn tại Fukuoka vào ngày 26 và 27/12. Như vậy, BIGBANG sẽ thực hiện tổng cộng 10 đêm diễn tại bốn thành phố lớn của Nhật Bản trong khoảng một tháng.

Năm 2026 cũng là cột mốc đặc biệt đối với BIGBANG khi nhóm kỷ niệm 20 năm ra mắt. Sau hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, G-Dragon cùng các thành viên vẫn duy trì sức hút đáng kể, tiếp tục mang âm nhạc đến với khán giả tại nhiều quốc gia.

Sau hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, G-Dragon cùng các thành viên vẫn duy trì sức hút đáng kể.

Với G-Dragon, những khoảnh khắc miệt mài tập luyện trước thềm concert cũng phần nào cho thấy sự nghiêm túc của nam ca sĩ dành cho sân khấu, nơi anh đã gắn bó suốt hơn hai thập kỷ.