Mới đây, Song Hye Kyo chia sẻ loạt hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật trên trang cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Tuần sinh nhật vừa qua". Những khoảnh khắc được đăng tải cho thấy nữ diễn viên đã có khoảng thời gian đáng nhớ bên những người bạn thân thiết.

Trong số những khách mời xuất hiện tại buổi tiệc, một gương mặt đặc biệt nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đó là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, người có mối quan hệ thân thiết với Song Hye Kyo trong nhiều năm. Cả hai thường xuyên đồng hành, dành cho nhau sự quan tâm và ủng hộ trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Sự xuất hiện của người bạn này tiếp tục cho thấy nữ diễn viên có những mối quan hệ bền chặt ngoài làng giải trí. Dù không thường xuyên chia sẻ quá nhiều về đời tư, Song Hye Kyo vẫn khiến công chúng cảm nhận được sự trân trọng dành cho những người đã đồng hành cùng cô trong suốt nhiều năm.

Trước đó, vào ngày 24/11, nữ diễn viên cũng hé lộ hình ảnh chiếc bánh sinh nhật màu hồng được chuẩn bị riêng cho mình. Chiếc bánh có dòng chữ "Happy Kyo Day" dễ thương, nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Nhân dịp bước sang tuổi mới, Song Hye Kyo gửi lời cảm ơn đến những người đã nhớ và dành tình cảm cho cô. Nữ diễn viên viết: "Tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi vô cùng biết ơn trước tình cảm ấm áp và sự ủng hộ mà mọi người luôn dành cho tôi".

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn được xem là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc.

Trong thời gian tới, Song Hye Kyo dự kiến trở lại màn ảnh với bộ phim Slowly and Intensely, phát hành ngày 11/12. Sự tái xuất này đang nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả, đặc biệt là những người luôn dõi theo hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

Song Hye Kyo sinh năm 1981 tại Daegu, Hàn Quốc. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống cùng mẹ. Năm 1996, nữ diễn viên bắt đầu bước chân vào làng giải trí sau khi giành giải tại một cuộc thi người mẫu. Một năm sau, cô có vai diễn đầu tiên.

Tên tuổi Song Hye Kyo thực sự vụt sáng vào năm 2000 nhờ vai nữ chính trong bộ phim đình đám Trái tim mùa thu. Hình ảnh cô gái dịu dàng, lương thiện đã trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả châu Á.

Sau thành công này, Song Hye Kyo tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời và The Glory.

Bên cạnh tài năng diễn xuất, nữ diễn viên còn nổi tiếng với nhan sắc thanh tú, đường nét hài hòa và vẻ đẹp trẻ trung. Dù nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Song Hye Kyo vẫn thường xuyên được ca ngợi là một trong những mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc, nhiều lần góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố.