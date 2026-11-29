Ngày 18/11, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lần đầu công khai hình ảnh con gái mới sinh bên bạn trai Đức Phạm trên trang cá nhân. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi trước đó người đẹp khá kín tiếng về chuyện mang thai và sinh con. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Thời gian qua, Vũ Thúy Quỳnh vướng tin đồn đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế. Tuy nhiên, nàng hậu không lên tiếng xác nhận. Ảnh: IG vuthuyquynh2708

Sau khi chia sẻ hình ảnh gia đình nhỏ, cô tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý với những cập nhật mới về cuộc sống sau sinh. Ảnh: IG vuthuyquynh2708

Người đẹp đăng tải loạt hình ảnh đi đánh golf và quay trở lại với việc tập luyện. Dù chưa sinh con được bao lâu, cô đã khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng khá thon gọn, thần thái tươi tắn và diện mạo rạng rỡ. Ảnh: IG vuthuyquynh2708

Vũ Thúy Quỳnh không ngần ngại lựa chọn những bộ trang phục ôm sát, váy ngắn để khoe đường cong cơ thể. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Phong cách thời trang tự tin, quyến rũ giúp nàng Á hậu nhận được nhiều lời khen về sắc vóc sau khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Trước đó, người đẹp cũng liên tục chia sẻ những hình ảnh mới với các thiết kế cắt xẻ táo bạo. Những chiếc váy khoét ngực sâu, xẻ tà cao hay ôm sát vòng eo được cô lựa chọn. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Dù đang trong thời gian ở cữ, Vũ Thúy Quỳnh vẫn duy trì hoạt động kinh doanh thương hiệu thời trang riêng. Cô từng chia sẻ mong muốn tự chủ kinh tế, không dựa dẫm vào bất kỳ ai và luôn nỗ lực xây dựng cuộc sống sung túc bằng chính khả năng của mình. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Nhiều khán giả nhận xét người đẹp nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh, thậm chí ví von cô như chưa trải qua cuộc sinh nở nào. Phong cách ăn mặc của cô cũng được nhận xét ngày càng quyến rũ và táo bạo. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên. Cô từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Á quân 3 The New Mentor 2023 và Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: FB Vũ Thuý Quỳnh

Vũ Thuý Quỳnh tập chơi golf. Clip: FB Vũ Thuý Quỳnh