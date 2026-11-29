Mới đây, Phương Oanh bất ngờ xuất hiện trong show diễn của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Đảm nhận vị trí vedette, nữ diễn viên diện thiết kế bodysuit đỏ xuyên thấu kết hợp áo choàng dài, tự tin sải bước trước sự chứng kiến của khán giả. Màn xuất hiện này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Dưới các đoạn clip ghi lại phần trình diễn, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi thấy Phương Oanh trở lại với công việc từng gắn bó trước đây. Những bình luận như: "Bất ngờ thật sự, lâu lắm rồi mới thấy Phương Oanh xuất hiện trên sàn catwalk", "Mẹ hai con mà vóc dáng thế này thì quá đỉnh rồi", "Thần thái vẫn còn đó, lâu không catwalk mà nhìn vẫn rất cuốn hút" nhận được sự chú ý.

Phương Oanh nhận nhiều sự ủng hộ của khán giả khi trở lại sàn diễn. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, nhiều người còn gửi lời động viên, mong nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động nghệ thuật. Một khán giả viết: "Thích hình ảnh Phương Oanh tự tin, năng động như thế này. Mong chị xuất hiện nhiều hơn". Người khác bày tỏ: "Chị iu đã quay trở lại... Hai con tự hào về chị ạ". Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, điều dễ nhận thấy là khán giả vẫn dành sự quan tâm và mong chờ những hoạt động tiếp theo của cô.

Sự ủng hộ này phần nào cho thấy quyết định trở lại của Phương Oanh đã nhận được tín hiệu tích cực. Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện tại các sự kiện công khai, nữ diễn viên không tránh khỏi sự tò mò, chú ý khi một lần nữa đứng trước công chúng. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn vào những thay đổi về ngoại hình hay phong cách trình diễn, nhiều khán giả lựa chọn động viên cô tiếp tục làm công việc mình yêu thích.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, Phương Oanh từng có khoảng ba năm hoạt động với vai trò người mẫu tự do, từ năm 2009 đến 2012. Sau đó, cô chuyển hướng diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Lần gần nhất cô trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam là mùa Thu Đông 2018. Bởi vậy, màn tái xuất lần này cũng gợi nhắc về một chặng đường từng gắn bó với nữ diễn viên trước khi cô nổi tiếng trên màn ảnh.

Có thể nói Phương Oanh đã đúng đắn khi chọn trở lại sàn diễn sau gần một thập kỷ. Ảnh: FBNV

Có thể nói, sau gần một thập kỷ, Phương Oanh vẫn nhận được sự đón nhận khi trở lại sàn diễn. Dù chưa biết đây có phải bước khởi đầu cho những hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn trong thời gian tới hay không, phản ứng tích cực từ khán giả là tín hiệu đáng mừng. Đôi khi, sự trở lại không cần bắt đầu bằng một dự án lớn, mà chỉ cần một lần xuất hiện đủ tự tin để công chúng nhìn thấy hình ảnh mới của người nghệ sĩ. Với Phương Oanh, lựa chọn trở lại sàn catwalk lần này dường như đã nhận được sự ủng hộ mà cô cần.