Trong loạt ảnh mới, Hồng Đào xuất hiện vui vẻ bên hai con gái Vicky và Sophia. Khoảnh khắc ba mẹ con quây quần nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau khoảng thời gian bận rộn với công việc tại Việt Nam, chuyến trở về Mỹ lần này giúp nữ nghệ sĩ có dịp dành thời gian cho những người thân yêu. Dù không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, chị vẫn khiến nhiều người chú ý mỗi khi đăng tải hình ảnh bên hai con.

Trước đó, Hồng Đào vừa trở lại màn ảnh rộng với phim Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đóng cùng Phương Anh Đào. Trong tác phẩm, nữ nghệ sĩ vào vai bà Tím, người mẹ có những suy nghĩ và cách ứng xử gây ra nhiều tổn thương trong mối quan hệ với con gái. Nhân vật tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của Hồng Đào khi chị đảm nhận hình tượng người phụ nữ có nhiều góc khuất tâm lý. Bộ phim cũng nối dài chuỗi dự án điện ảnh đáng chú ý của nữ diễn viên trong những năm gần đây.

Giai đoạn 2024- 2026 đánh dấu sự hoạt động sôi nổi của Hồng Đào trên màn ảnh rộng. Chị ghi dấu ấn với vai bà Đào trong Mai của đạo diễn Trấn Thành, nhân vật giúp nữ nghệ sĩ giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều vàng 2024. Sau đó, chị tiếp tục góp mặt trong Chị dâu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Mang mẹ đi bỏ, Cục vàng của ngoại và Lên hương. Đáng chú ý, Hồng Đào còn tham gia dự án điện ảnh Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub, mở rộng cơ hội hoạt động nghệ thuật ở thị trường quốc tế.

Sinh năm 1962, Hồng Đào có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Chị từng là gương mặt nổi bật của sân khấu kịch TP.HCM trước khi sang Mỹ định cư năm 1994. Sau nhiều năm hoạt động tại hải ngoại, nữ nghệ sĩ trở lại với các dự án trong nước và tiếp tục được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Về cuộc sống riêng, Hồng Đào có hai con gái là Vicky và Sophia. Sau những biến động cá nhân, chị lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho gia đình và công việc. Cuối năm 2023, nữ nghệ sĩ từng trải qua ca phẫu thuật tại Mỹ và mất một thời gian để hồi phục. Hiện tại, chị duy trì tinh thần lạc quan, tích cực đóng phim và tận hưởng những khoảnh khắc bên các con.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn miệt mài với nghệ thuật, không ngại thử sức ở những dạng vai mới. Bên cạnh những dấu ấn nghề nghiệp, cuộc sống bình yên và tình cảm gắn bó với hai con gái cũng là niềm hạnh phúc đáng quý của nữ nghệ sĩ.